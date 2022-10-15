Elektrikli otomobillerde yeni dönem: Benzin doldurma süresinde hızlı şarj!

Büyük otomotiv şirketleri, elektrikli otomobil dünyasına yatırımlarını arttırdı. Birçok şirket, bu alanda kısa ve uzun vadeli planlarını oluşturdu. Elbette bu gelişmelere şarj ve batarya teknolojileri de ayak uydurmaya başlıyor. Son yapılan çalışma, şarj sürelerini oldukça kısaltma vaadinde bulunuyor.

Elektrikli otomobiller, hızlı şarj ile birlikte 10 dakikada dolacak

Otomotiv dünyasında son dönemde elektrikli otomobil devrimi yaşanıyor. Bu devrimin bu kadar geç gerçekleşmesinde bazı nedenler yer alıyordu. Bunların başında araba bataryalarının uzun sürelerde şarj olmasıydı.

Öyle ki şarj sorunu şu anda bile belirli ölçüde yaşanıyor. Birçok dev şirket bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak görünen o ki kısa sürede bu bir sorun olmaktan çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Migros'tan elektrikli otomobiller için şarj istasyonu girişimi!

Yapılan araştırma, tam dolum süresini 10 dakikaya indirmeyi planlarken pil boyutlarında da küçülme vadediyor. Yapılan araştırma batarya verimini de artırmayı planlıyor. Açıklamaya göre elektrikli otomobil menzilleri de artacak. Elektrikli otomobiller, hızlı şarj ile artık petrol istasyonunda geçirilen bir vakte yakın sürelerde tam doluma ulaşacak.

Öte yandan tüm dünyada yaşanan bu gelişmelere Türkiye de kayıtsız kalmıyor. Togg'un hızlı şarj girişimi Trugo, dün itibariyle Bolu'da bulunan şarj istasyonu için kurulumu tamamladı. Şu an için 12 aracı aynı anda şarj edebilecek olan 6 istasyon bulunuyor. Vestel ve Star Charge tarafından üretilen yeni şarj üniteleri ise teslim edildi.