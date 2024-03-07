Elektrikli Otomobillerde Yağlama ve Soğutma Sıvıları

Elektrikli otomobillerin artan popülaritesi ile bu araçların bakımı ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen sürücülerin sayısı da artıyor. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarla kıyaslandığında, elektrikli araçlar çok daha az hareketli parçaya ve genellikle daha düşük bakım gereksinimlerine sahip olmasına rağmen hala belirli türlerde yağlama ve soğutma sıvılarına ihtiyaç duyar. İşte tüm detaylar…

Elektrikli otomobillerde hangi alanlarda yağ kullanılıyor?

Castrol, 125. yılını kutlarken, yenilenen marka kimliği ve "Onward, Upward, Forward" vizyonu ile teknoloji ve mobiliteye yatırım yaparak büyüme planlarını duyurdu. Bu yenilikçi yaklaşım, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesini de içeriyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz'ün ifadesine göre, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin yüzde 75'i Castrol ON elektrikli araç sıvılarını kullanıyor. Bu sıvılar, elektrikli araçların yüksek performans ve verimlilik gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştiriliyor.

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Elektrikli araçlarda yağ kullanımını çoğunlukla batarya termal yönetimi ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulması alanlarında görüyoruz. Zira batarya paketlerinin aracın verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için optimal sıcaklık aralığında tutulması gerekiyor.

Castrol de bu ihtiyacı karşılamak üzere daldırma soğutma sıvıları gibi yenilikçi çözümler geliştiriyor. Bu soğutma teknolojisi, batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek performansı artırır ve batarya ömrünü uzatıyor.

Ek olarak, elektrik motorları ve dişli kutuları gibi diğer bileşenlerde de verimliliği artırmak ve aşınmayı azaltmak için özel yağlama sıvıları gerekebilir. Bu nedenle, elektrikli araçlar tamamen yağsız sistemler değildir.

Aksine yüksek performanslı yağlar ve soğutma sıvıları kullanılarak optimal çalışma koşullarını sağlamak için dikkatle tasarlanıyorlar. Castrol'ün ürün yelpazesi de belirtmiş olduğumuz gibi elektrikli araçların bakımı ve performansı konusunda önemli bir rol oynuyor.