Elektrikli otomobillerde abonelik ile şarj dönemi başlıyor!

Tesla, 1 Mart tarihinde düzenlenen yatırımcılar günü etkinliğinde markanın geleceği hakkında yeni ayrıntıları paylaştı. Şirketin Meksika'da kurulacak yeni Gigafactory'si ve yeni uygun fiyatlı araç mimarisinin yanı sıra elektrikli otomobiller için yeni abonelik sistemi de etkinlik sırasında duyuruldu.

Tesla yeni abonelik sistemini duyurdu

Yapılan etkinlik sırasında öne çıkan başlıklardan bir tanesi de elektrikli otomobiller için yeni şarj aboneliği oldu. Buna göre, Teksas'taki Tesla müşterileri Temmuz 2023'ten itibaren isteğe bağlı olarak aylık 30 dolar abonelik ücreti ödeyerek otomobillerinin evlerinde sınırsız bir şekilde şarj edebilecek.

Bu abonelik sistemine göre araç sahipleri gece boyunca araçlarını sınırsız bir şekilde şarj edebilecek. Şarj sisteminin akşam saatlerinde aktif olmasının nedeni ise eyalette çok sayıda bulunan rüzgar tarlaları. Özellikle geceleri artan rüzgar şiddeti ile birlikte bölgede önemli miktarda elektrik üretilebiliyor. Üretilen elektrik de araçları şarj etmede rahatlıkla kullanılabilir.

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Tesla, bu uygun fiyatlı sınırsız teklifi sunarak, müşterilerini elektrikli araçlarını gece saatlerinde yenilenebilir enerji kullanarak evde şarj etmeye teşvik etmeyi planlıyor. Tesla, genel olarak yeşil enerji kullanımının artmasını istiyor. Yapılan abonelik sistemi de bunun adımlarından bir tanesi.

Elektrikli otomobil üreticisi şarj etme konusunda yeni abonelik sistemini tanıtırken dikkat çekici bir görsel de yayınladı. Paylaşılan görsele dikkatli bir şekilde bakıldığında duvara monte edilmiş ince şarj sistemini ve aracın altındaki kablosuz şarj aparatını görmek mümkün. İlk bakışta aracın gölgesinin bir parçası olduğu zannedilen bu aparat, Tesla'nın araçları için sunmayı planladığı kablosuz şarj sisteminin ilk ipucu olabilir.

Kablosuz şarj sayesinde kullanıcılar tıpkı akıllı telefonlarda olduğu araçlarını herhangi bir kabloya bağlamıyorlar. Bunun yerine kablosuz şarj sisteminin üzerine park edildiği anda araçlar otomatik olarak şarj edilmeye başlıyor. Şirket yakın zamanda bu teknolojiyi de kullanıma sunacak gibi görünüyor.

Tesla, şarj abonelik sistemi ile yeşil enerjiyi teşvik ederken, kablosuz şarj ile de müşterilerine kolaylık sunmayı hedefliyor. Peki siz Tesla'nın şarj abonelik sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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