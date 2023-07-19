Ankara Fen Lisesi öğrencisi Fikret Selim Tacettin, elektrikli otomobiller için en uygun rotayı hesaplayan bir navigasyon projesi geliştirdi. Tacettin, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 1'ncisi oldu ve Amerika'da düzenlenecek Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Elektrikli araçlara şarj rotası çizen navigasyonla ABD'de yarışacak

ANKARA Fen Lisesi öğrencisi Fikret Selim Tacettin (16), elektrikli otomobiller için şarj istasyonları ve mesafeyi göz önüne alarak, en uygun rotayı hesaplayan navigasyon projesi geliştirdi. Tacettin, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 1'ncisi olan proje ile 11-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Amerika'da Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye adına yarışacak.

Ankara Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fikret Selim Tacettin, dünya genelinde yaygınlaşan elektrikli araçlar için en uygun rotayı; menzil süresi, şarj istasyonları, yol durumu ve çeşitli değişkenleri göz önüne alarak hesaplayan bir algoritma geliştirdi. Tacettin, yazılımı ve tasarımı tamamen kendisine ait olan program ile TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın matematik alanında 'Özgün Algoritma Tasarımı' dalında Türkiye 1'incisi oldu. Önümüzdeki aylarda Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusu yapacağını belirten Tacettin, 11-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Intel ISEF'de (Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) Türkiye'yi temsil edecek.

Tacettin'in matematik öğretmeni ve proje danışmanı Kemal Çelik ise "Bundan sonra dünya yavaş yavaş fosil yakıtlı araçları terk edip elektrikli araçlara yönelecek. Öğrencimiz de bunun güncel bir mesele olduğunu fark etti. Ben de matematik derslerine girdiğim için beraber istişare ettik. Daha sonra projenin matematiksel tabanlı olmasını öngördük. Mevcut rotalama algoritmaları kapalı kod; onlara ulaşamıyoruz. Biz matematiksel kodlu, daha hızlı çalışan, daha işlevsel bir kod, algoritma tasarlamaya gittik ve bunu tasarladık. Algoritmanın kodu tamamen Fikret'e ait" diye konuştu.