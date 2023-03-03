Elektrikli araçlar için ek vergi getirildi!

Elektrikli otomobillerin arttığı bugünlerde elektrikli otomobillerin ithalatına ilişkin yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. Böylelikle İthalatta İlave Gümrük Vergisi uygulamasında Çin menşeili elektrikli araçlar için ilave gümrük vergisi belli oldu. İşte detaylar!

Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 vergi eklenecek

Resmi Gazete'de yer alan son bilgilerle birlikte elektrikli otomobillerin ithalatında yeni bir düzenleme oldu. Düzenlemeye göre Çin menşeili elektrikli araçların ilave gümrük vergisi yüzde 40 olarak belirlendi. Böylelikle Çin'den gelecek olan elektrikli otomobillere ek yüzde 40 vergi eklenecek.

Yeni düzenlemeden yalnızca Çinli markaların değil, Çin'de elektrikli otomobil üreten Avrupalı markaların da bundan etkileneceğini söylemek mümkün. Ancak en büyük etki, geçtiğimiz günlerde Türkiye distribütörü belli olan BYD'ye oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Türkiye'ye geliyor!

Geçtiğimiz günlerde BYD (Build Your Dreams), elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için anlaşma yaptı. Global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına sahip olan şirket, yeni düzenleme sonrasında büyük bir darbe yedi.

Bazı iddialara göre ise bu kararın arkasında Togg'u koruma fikri yer alıyor. Togg'un kendi pazarındaki fiyat avantajına sahip olabilmesi ve Çinli elektrikli araçlarla mücadele edebilmesi için gerçekleştirildiği düşünülen bu düzenleme, Çin'den gelen elektrikli araçları daha pahalı hale getirecek.

Tüm bunlarla birlikte düzenlemenin etkisi yine tüketiciyi etkileyecek. Daha öncesinde Çin'den gelen uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri almayı planlayan tüketicilerin bu düşüncesi artık hayal oldu gibi duruyor.

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