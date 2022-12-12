Elektrikli arabalarda neden güneş paneli bulunmaz?

Her geçen yıl daha popüler hale gelen elektrikli arabalar bataryadan beslenecek şekilde üretiliyor. Almanya'da Sono Motors, ABD'de Aptera Motors ve Hollanda'da Lightyear gibi çeşitli güneş enerjisinden gücünü alan üreticiler olsa da, güneş panelli elektrikli arabalar yaygın değil. Peki güneş panelli elektrikli arabaların geleceği nasıl şekillenecek?

Güneş panelli elektrikli arabalar verimli değil mi?

Elektrikli araba bataryaları gelişiyor ve kapasitesi artıyor. Uzun yıllardır tartışma konusu haline gelen elektrikli arabalarda güneş paneli teknolojisi yerinde sayıyor. Aslında bunun temel nedeni araba yüzeylerinin yetersiz kalması. Teknik ayrıntılara girmeden, bataryanın şarj gereksinimlerine karşılayacak bir güneş paneli yüzeyi bulunmuyor.

Güneş panelleri ayrıca ürettiği enerjiye kıyasla arabalara ekstra ağırlık ekliyor. Üreticiler bu verimsizliği daha büyük batarya ile telafi etti, ancak pil maliyetlerinin artışı durumu zorlaştırıyor. Yine de güneş paneli, bazı elektrikli/hibrit otomobil modellerinde işe yarayabilir.

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Örneğin Toyota, yeni nesil Prius modellerine güneş paneli seçeneği ekleyeceğini duyurdu. Aslında eski modellerde de bulunuyordu, ancak güneş enerjisi klimayı veya soğutma fanını çalıştırabiliyor, bataryayı şarj etmiyordu.

Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Lightyear 0 isimli güneş enerjili elektrikli arabanın seri üretime girdiği haberini aldık. Arabada 5 metrekarelik güneş panelleri yer alıyor. Avrupa'nın iklim koşullarına göre günlük 70 km menzil sağlıyor.

Mühendisler, teknolojiler geliştikçe güneş enerjisinin daha yüksek kapasiteye sahip olacağını tahmin ediyor. Şu anda, en yüksek performanslı güneş panelleri yüzde 22 verimli ve arabada kapladığı alana göre avantajlı değil. Pencereden enerji toplayan güneş camı gibi teknolojilerin, araç menziline 80 ila 100 km yol sağlayacağı tahmin ediliyor.

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