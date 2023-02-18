Elektrikli araba için imzalar atıldı: Artık ortak olacak!

ABD yönetimi, elektrikli otomobil (EV) şarj istasyonları için yeni standartlar uygulayacak. Tüm istasyonlar için evrensel şarj geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, elektrikli araç şarj ağı için bir dizi standardı resmen açıkladı. Bu standartlar, elektrikli araç şarj cihazlarının evrensel uyumluluğunu sağlamayı ve yerli üretimi desteklemeyi ele alıyor. Biden'ın yeni yönergesi, 2024'e kadar EV şarj cihazı bileşenlerinin en az yüzde 55'inin yerli olmasını şart koşuyor.

EV şarj istasyonları için evrensel uyumluluk geliyor

ABD, elektrikli otomobillere yönelik yeni standartlar uygulamaya başlayacak. Federal olarak finanse edilen şarj cihazlarının, en az bir evrensel tanımlama biçimini kabul etmesini zorunlu kılarak evrensel uyumluluğu vurguluyor. Tesla Supercharger gibi şarj istasyonları; konumlarını, fiyatlarını ve kullanılabilirliğini sürekli güncel tutmak zorunda.

ABD tarafından finanse edilen EV şarj cihazları için en önemli gereklilik, herhangi bir EV markası veya modeliyle uyumlu olmasını istemesi. Bu, Supercharger ağını yöneten Tesla'nın, 7.5 milyar dolarlık havuzdan fon almak istiyorsa, istasyonlarını tüm markalara açması gerektiği anlamına geliyor.

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Beyaz Saray tarafından yayınlanan bilgi notu, Tesla'nın ABD'deki Supercharger istasyonlarını 2024'ün sonuna kadar evrensel olarak tüm markalara uyumlu hale getireceğini belirtiyor.

Ancak Tesla, hükümetin planından memnun değil. Şirket sözcüsü, planı "agresif" olarak nitelendirdi. Dağıtımın hızı ve ölçeği göz önüne alındığında, mevcut uyumlu şarj istasyonlarının sayısında eksikliğe yol açabileceğini söyledi.

ABD'de daha önce onaylanan İki Partili Altyapı Yasası, 500 bin EV şarj cihazından ulusal bir ağ kurmayı hedefliyor. Yeni standartlar, ülkenin EV şarj ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım. Şarj istasyonlarına erişimi iyileştirecek, şarj cihazlarının kullanımının kolay olmasını sağlayacak ve EV şarj cihazlarının yerli üretimini teşvik edecek.

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