Elektrikçilerin Yüksek Gerilim Hatlarına Tırmanma Görüntüleri
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"Örümcek adama" benzeyen elektrikçiler, Çin'in Wuxi kentinde enerji nakil hatlarını incelemek ve bakımını yapmak için yerden yaklaşık 100 metre yükseğe tırmanıyor.
1. Yüksek gerilim hatlarına tırmanan elektrikçilerin çeşitli görüntüleri
"Örümcek adama" benzeyen elektrikçiler, Çin'in Wuxi kentinde enerji nakil hatlarını incelemek ve bakımını yapmak için yerden yaklaşık 100 metre yükseğe tırmanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuxi'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji