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Elektrikçilerin Yüksek Gerilim Hatlarına Tırmanma Görüntüleri

"Örümcek adama" benzeyen elektrikçiler, Çin'in Wuxi kentinde enerji nakil hatlarını incelemek ve bakımını yapmak için yerden yaklaşık 100 metre yükseğe tırmanıyor.