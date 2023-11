Electronic Arts, oyuncunun sesini karaktere verme patenti aldı

Oyun dünyasında daha önce pek benzeri görülmemiş yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts ya da kısa adıyla EA'in bir patent aldığı ortaya çıktı. İşte bu patent ile ilgili tüm bilinenler…

Electronic Arts'ın yeni patenti: Oyuncunun sesini karaktere verme

Oyun devleri, bu pazarda daha fazla pay sahibi olabilmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu noktada pek çok şirket önemli çalışmalar yürütüyorken Electronic Arts 'ın ortaya çıkan patenti, oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

İlk olarak 2020 yılında alınan fakat daha yeni yayınlanan "Generating speech in the voice of a player of a video game" ("Bir oyuncunun ses tonunda konuşma üretme") adlı bu patente göre oyuncular, kendi seslerini bir oyun karakterine verebilecekler.

Oyun içinde yer alacak teknoloji, oyuncunun sesini analiz edip kodlamalar aracılığıyla dönüştürecek. Oyuncudan bir metin seslendirmesi istenecek ve bu ses kaydı, karakterin diyaloglarını oluşturmak için kullanılacak. Patentin nasıl çalışacağını gösteren tablo da bu sistemin nasıl çalıştığını ortaya koyuyor.

Electronic Arts'ın bu patenti alması, yakın zamanda piyasaya sürülecek oyunlarda bu teknolojinin hemen kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bunun için biraz daha zaman gerekebilir. Sonuç olarak şu anlık beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak kısa konuşmaları analiz edip yeni konuşmalar oluşturabilen yapay zeka araçları yok değil. Çeşitli web siteleri ve uygulamalar sayesinde bu araçlara kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Bu teknolojiyi bir oyunda görmek, oyun dünyası için önemli bir yenilik olacak gibi görünüyor.

