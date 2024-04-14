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Electronic Arts, Black Panther Oyunu İçin Yatırımlarını Artırıyor

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Electronic Arts bir süredir Black Panther oyunu için yatırımlarını artırmış durumda. Cliffhanger Games tarafından geliştirilen yeni oyunun açık dünya olacağı ortaya çıktı. Stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında oyunun detayları paylaşıldı.

Black Panther oyunu açık dünya olacak

Cliffhanger Games, Black Panther oyunu için açık dünyanın oluşturulmasına yardımcı olacak kıdemli tasarımcılar arıyor. Sorumluluklar arasında açık dünyadaki karşılaşmaların, sistemlerin ve oynanışın tasarlanması ve doldurulması bulunuyor.

Wakanda'da geçecek oyun için çeşitli araştırmalar yapılması isteniyor. Bu kapsamda tasarım, yapay zeka ve teknik sanat ekipleriyle iş birliği yapılması gerekiyor. Tasarımcının "zengin bir açık dünya ortamı" yaratması da oldukça önemli. Bu, açık dünyanın içerisinde birçok yan görev olacağını gösteriyor.

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Öte yandan Cliffhanger Games, "açık dünya deneyimini geliştiren yapay zeka davranışları" üzerinde çalışmak istediğini ifade etti. Bu da Black Panther yapımının, kullanıcının oynanışına göre şekilleneceği anlamına geliyor.

Electronic Arts ve Marvel, Black Panther'e dayanan yeni bir süper kahraman oyunu için anlaşmayı geçtiğimiz yaz imzaladı. Tek oyunculu üçüncü şahıs aksiyon-macera yapımı, Wakanda'da geçen sürükleyici bir deneyim sunacak.

Stüdyo, oyuncuların Wakanda'nın derinliklerini keşfetmelerine olanak tanıyan bir açık dünya geliştireceklerini söyledi. Ayrıca Black Panther'in hikayesine bağlı kalacaklarını bildirdi. Black Panther oyununun henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak konsollar ve PC için erken aşamada olduğunu belirtelim.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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