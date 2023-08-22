Elbit Systems, Hollanda'ya İHS savunma cihazları satmak için anlaşma imzaladı

İsrailli savunma elektroniği şirketi Elbit Systems, Hollanda Savunma Bakanlığı'na insansız hava sistemlerine karşı savunma cihazları tedarik etmek için 55 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. İHS-savar çözümlerine olan talebin arttığı belirtilirken, İsrail'in savunma ihracatının büyük bir kısmını insansız hava araçları ve drone sistemleri oluşturdu.

KUDÜS, 22 Ağustos (Xinhua) -- İsrailli savunma elektroniği şirketi Elbit Systems, Pazartesi günü Hollanda'ya insansız hava sistemlerine (İHS) karşı savunma cihazları satmak üzere 55 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şirketin Hollanda Savunma Bakanlığı'na ReDrone dronesavar sisteminin "çeşitli mobil, sabit ve konuşlandırılan konfigürasyonlarını tedarik edeceği" belirtildi.

Açıklamada giderek artan drone tehdidi nedeniyle, "düşman İHS'leri gündüz ve gece koşullarında, kentsel ve kırsal ortamlarda ve çeşitli hava şartlarında fark edebilen, tespit edebilen, konumunu belirleyebilen, izleyebilen ve etkisiz hale getirebilen" İHS-savar çözümlerine talebin arttığı dile getirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre İsrail'in savunma ihracatı 2022 yılında yaklaşık 12,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Bunun yüzde 25'ini insansız hava araçları ve drone sistemleri oluştururken füze, roket ve hava savunma sistemlerinin payı ise yüzde 19 oldu.