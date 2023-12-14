Ekşi Sözlük Yeniden Erişime Engellendi

Ekşi Sözlük, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bir kez daha erişim engeline takıldı. Platform yetkilileri, yeni bir alan adı üzerinden hizmetlerini sürdürdüklerini duyurdu.

Bugün Ekşi Sözlük için yeniden erişimi engelleme kararı alındı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli neden alındı? Ekşi Sözlük yeni adresi ne oldu?

Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı!

Türkiye'nin önemli internet platformlarından Ekşi Sözlük, bir kez daha erişim engeline takıldı. Platform yetkilileri, alınan karar sonrasında yeni bir alan adı üzerinden hizmetlerini sürdürdüklerini duyurdu. Ekşi Sözlük, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmış ve farklı alan adları kullanarak erişime açık kalmıştı.

Son olarak kullandıkları adres olan "eksisozluk1923.com" için alınan erişim engeli kararı, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. Bu gelişme üzerine Ekşi Sözlük, şu anda "eksisozluk1999.com" adresi üzerinden kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor.

Erişim engelleri, Türkiye'de internet platformlarının karşılaştığı yaygın sorunlardan biri haline gelmiş durumda. Ekşi Sözlük gibi büyük platformlar, bu tür durumlarda alternatif alan adları kullanarak hizmetlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak sürekli adres değişiklikleri, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor ve platformların erişilebilirliği konusunda belirsizlik yaratabiliyor.