Ekşi Sözlük'ten BTK'nın engelleme kararına ilişkin açıklama!

Türkiye'nin en popüler internet sitelerinin başında gelen Ekşi Sözlük, 21 Şubat günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. Kararın nedeniyle ilgili belirsizlik ortamı devam ederken platform bir açıklama yayınladı.

Ekşi Sözlük: "Herhangi bir BTK yetkisinden bilgi edinemedik"

Birkaç gün önce BTK'nin resmi web sitesindeki bir sorgulama ekranından Ekşi Sözlük ile ilgili arama yaptığımızda 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023 – 100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir yazısı görünüyordu.

Ekşi Sözlük, aynı gün yaptığı açıklamada BTK engeline ilişkin olarak "erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, "Biraz önce Ekşi Sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edincikçe paylaşacağız" açıklamasını yapmıştı.

Twitter ve BTK el sıkıştı: Erişim kısıtlaması kaldırıldı

Aradan geçen iki günün ardından belirsizlik durumu devam ediyor gibi görünüyor. Platform, Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Ekşi Sözlük, yaptığı açıklamada platform temsilcilerinin BTK yetkilileriyle görüşmek için Ankara'ya gittiğini belirtti. Ancak uzun bekleyişe rağmen herhangi bir bilgi alamadıklarını tekrar etti.

pic.twitter.com/QjZt52qV0F — ekşi sözlük (@sozluk) February 22, 2023

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birisini yaşadı. Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremin ardından sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ile birçok kişinin kurtulmasına tanıklık ettik. Ancak iyi niyetli uğraşların yanı sıra dezenformasyon ve dolandırıcılık girişimleri de kendini gösterdi. BTK, bu durumu gerekçe göstererek son dönemde bazı sosyal medya platformlarına kısıtlama yöntemlerine başvurduğu iddia ediliyor.