Ekran kartı pazarında son yılların en büyük düşüşü!

Yapılan araştırmaya göre bilgisayar ekran kartı sevkiyatında geçtiğimiz yıla göre yüzde 38'lik bir azalma mevcut.

Pandemi sonrasında yaşanan çip krizinin en çok etkilediği sektörlerden birisi de ekran kartı oldu. Üretim sorunları ile birlikte ekran kartlarının maliyetleri de artarken, fiyatlar 2020 yılına göre dolar bazında iki katına çıkmış durumda. Bu gelişmeler ekran kartı pazarını da olumsuz etkiliyor.

Ekran kartı sektöründe küçülme devam ediyor

Jon Peddie Research tarafından paylaşılan GPU sevkiyat rakamları sektördeki son durumu ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre bilgisayar ekran kartlarının sevkiyatında geçtiğimiz yıla göre yüzde 38'lik bir azalma mevcut. Aynı zamanda 2022 yılının son çeyreğinde sevkiyatlar, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 15,4 düşmüş durumda.

Yıldan yıla, tüm platformları ve tüm GPU türlerini içeren toplam sevkiyatlar yüzde 38 azalırken, masaüstü grafik birimleri için bu düşüş yüzde 24, dizüstü bilgisayarlar için ise yüzde 43 oldu. Bu rakamlar, 2011 yılında zirve yapan donanım sektörü için en büyük düşüşü ifade ediyor.

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Markalar özelinde baktığımızda ise son çeyrekte AMD'nin pazar payı yüzde 0,4 ve NVIDIA'nın yüzde 0,68 artarken, Intel'in payı ise yüzde 1,1 azalmış durumda. Son dönemde gittikçe küçülen GPU pazarından markalar da olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Üereticiler, ekran kartlarını bilgisayarın sevkiyatını yapmadan çok önce sisteme işledikleri için ortaya çıkan rakamlar, önümüzdeki sene için de fikirler veriyor. Ortaya çıkan verilere göre önümüzdeki çeyrekte de düşüş sürecek. Düşüşün ise yüzde 6,44 oranında olması bekleniyor.

Önümüzdeki yıllara baktığımızda ise grafik kartı sektöründe küçük de olsa bir büyüme öngörülüyor. 2022-2026 dönemind ekran kartları özelinde yüzde 0,19'luk bir büyüme hesaplanmış durumda. Aynı zamanda bağımsız GPU kullanımının yüzde 32 seviyesine ulaşacağı tahminler arasında.

Pandemi ile birlikte ekran kartı sektörü büyük bir yara aldı. Toparlanma belirtileri görülse de önümüzdeki yıllarda da sıkıntıların süreceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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