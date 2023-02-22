Ekran kartı fiyatları 2 yılda 2 katına çıktı!

Ekran kartı fiyatları ne kadar zamlandı? Almanya merkezli bir araştırmaya göre AMD ve Nvidia fiyatları iki katına çıkmış durumda.

Ekran kartı fiyatlarında son durum ne? Pandemi ve çip kıtlığının yol açtığı ekran kartı stok sorunu, kripto madenciliği yüzünden global çapta bir kriz haline geldi. Son fiyat analizleri ise ekran kartlarının 2020'den bu yana neredeyse iki kat zamlandığını gösteriyor.

AMD ve Nvidia fiyatlarında son durum ne?

Ekran kartı pazarı zor bir dönemden geçiyor ve Alman perakendeci Mindfactory'nin son satış rakamları iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor. Verilere göre 2020 ile 2023 yılları arasında ekran kartı fiyatları iki katına çıktı.

Örneğin, bir AMD ekran kartının ortalama satış fiyatı yüzde 103 artışla 600 Euro'ya yükselirken, Nvidia modelleri ise 2020'ye göre yüzde 93 artışla 825 Euro'ya yükseldi. Fiyatlardaki artışın sebepleri arasında pandemi, küresel çip kıtlığı ve kripto madenciliği gibi birçok neden bulunuyor.

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Bununla birlikte geçtiğimiz yıl çoğu yatırımcı kripto madenciliğinden vazgeçti ve ekran kartı satın almayı bıraktı. Stoklarda bol miktarda ekran kartı olmasına rağmen fiyatlar normalleşmedi. Araştırmaya göre kullanıcılar, ekran kartı almak için "önemli miktarda para ödemeye" devam edecek.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, düşük çip fiyatlarının "geride kaldığını" inanıyor. Bu da salgın öncesi fiyat etiketlerinin özleneceği anlamına geliyor. Kullanıcıların orta ve üst düzey ekran kartları için 1000 dolardan fazla ödemesi gerekebilir.

Bu haber, ekran kartı satın almak isteyen oyuncular ve içerik oluşturucuları için iyi olmasa da, hala yapılabilecek birkaç şey var. İlk olarak, daha ucuz olacağı için eski nesil ekran kartlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca ikinci el modelleri de düşünebilirsiniz.

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