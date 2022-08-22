Ekonomik kriz Ford'u vurdu: Şirket küçülmeye gidiyor!

Dünyanın en büyük şirketleri, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve öngörülemezlik yüzünden belirli önlemler almaya devam ediyor. Kimi zaman bu önlemler, işten çıkarma gibi acımasız kararlar içerebiliyor. Son olarak bu kervana otomobil üreticisi Ford da katıldı.

Ford, yeniden yapılanma ile 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Otomobil üreticisi Ford, "yeniden yapılanma" adı altında zor kararlar almaya hazırlanıyor. Belirtilene göre şirket, çalışanlarına bu başlık altında bir e posta gönderdi. Şirket, E-posta ile şirketten ilk etapta 3 bin kişinin ayrılacağını çalışanlarına aktardı. Öte yandan gelen haberlere göre şirket, önümüzdeki aylarda 8 bin kişiyi işten çıkarabilir.

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Alınan bilgilere göre yeniden yapılanma adı altında yapılan işten çıkarmalar, küresel bir operasyon olacak. Ancak, kesintilerin çoğu ABD, Kanada ve Hindistan'daki Ford Business Services operasyonunda çalışan kişilerde olacağı söyleniyor. Öte yandan bunların yaklaşık 2 bini maaşlı çalışan ve bini ise ajans personeli olacak. Şirketin CEO'su Jim Farley, konu hakkında şu ifadelere yer verdi.

Ford olarak belli yerlerde kesinlikle çok fazla insanımız var. Hiç şüphe yok. Artık işe yaramayan becerilerimiz ve değişmesi gereken işlerimiz var. Daha önce hiç sahip olmadığımız birçok yeni iş beyanımız var. Şirketimizin her parçası gibi, şirketimizi de kelimenin tam anlamıyla yeniden şekillendiriyoruz.

Son dönemde büyük şirketler arasında işten çıkarma girişimi adeta popüler olmuş durumda. Bu konuda Ford şirketine Tesla, Amazon, Meta, Google ve daha birçok önemli şirket işe alımları durdurmanın yanı sıra işten çıkarmalarla da gündeme geldi. Hatta Tesla, işten çıkarmalardaki usulsüz davranışı nedeniyle şu anda dava sürecinde.

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