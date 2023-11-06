Ekim Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları Açıklandı

AnTuTu'nun ekim listesine göre, MediaTek'in yonga setleri en hızlı orta segment telefonlara güç veriyor. Realme GT Neo5 SE listenin birinci sırasında yer alırken, Redmi Note 12 Turbo ikinci sırada yer aldı.

Akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Zira son dönemde fiyatların ciddi oranda artması bu gibi cihazları yenileme sıklığımızı bir hayli uzatırken, AnTuTu gibi platformlar sayesinde karar verme aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki ekim ayının en hızlı orta segment telefonları hangileri? AnTuTu kısa bir süre önce açıkladı.

Ekim ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun ekim listesine bakarsak, MediaTek'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 8'ine güç veriyor. Bu noktada geçtiğimiz ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisiyle gelen realme GT Neo5 SE oldu. Toplamda 1 milyon 154 bin 600 puan alan cihazı, 1 milyon 152 bin 325 puanlı Redmi Note 12 Turbo takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 962 bin 629 puanlı iQOO Z8 yer alırken, dördüncü sırasındaysa 951 bin 223 puanlı Vivo S17 Pro bulunuyor. Beşinci sırada ise 950 bin 981 puanlı iQOO Neo7 SE karşımıza çıkıyor.

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İşte haziran ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

realme GT Neo5 SE – 1 milyon 154 bin 600 puan

Redmi Note 12 Turbo – 1 milyon 152 bin 325 puan

iQOO Z8 – 962 bin 629 puan

Vivo S17 Pro – 951 bin 223 puan

iQOO Neo7 SE – 950 bin 981 puan

Civi 3 – 891 bin 704 puan

Redmi K60E – 891 bin 175 puan

OnePlus Ace – 889 bin 916 puan

Redmi Note 12T Pro – 888 bin 496 puan

OPPO Reno 9 Pro 5G – 886 bin 356 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.