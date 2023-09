Ekim 2023'te Çıkacak Yeni Oyunlar

Giderek büyüyen oyun sektörü ile birlikte her ay yepyeni yapımlar oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki önümüzdeki ay piyasaya sürülecek oyunlar neler? İşte Ekim 2023'te çıkış yapacak yeni oyunlar listesi!

Ekim 2023'te çıkış yapacak yeni oyunlar

Önümüzdeki ay oyunculara sunulacak oyunlar arasında en dikkat çekeni, hiç şüphesiz Assassin's Creed Mirage. 9. yüzyıl Bağdat'ında geçecek merakla beklenen yapım, 5 Ekim tarihinde PC, PS 4, PS 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülecek.

Öte taraftan yarış oyunu Forza Motorsport, PS 5 konsol için Marvel's Spider-Man 2, şehir yönetme simülasyonu Cities: Skylines 2, Alan Wake 2 ve Ghostrunner 2 de Ekim 2023'te oyuncuların karşısına çıkacak.

Ekim 2023'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun AdıPlatformlarTarih Total War: PharaohPCNet DeğilDisgaea 7PC, Switch, PS 4, PS 53 EkimWarhammer 40,000: DarktideXbox Series X / S4 EkimAssassin's Creed MiragePC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S5 EkimDetective Pikachu ReturnsSwitch6 EkimWild Card FootballPC, PS, Xbox, Switch10 EkimForza MotorsportPC, Xbox10 EkimLords of the FallenPC, PS 5, Xbox Series X/S13 EkimSonic SuperstarsPC, PS 4, PS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S17 EkimEndless DungeonPC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch19 EkimMarvel's Spider-Man 2PS 520 EkimSuper Mario Bros. WonderSwitch20 EkimThe Lord of the Rings: Return to MoriaPC, PS 524 EkimCities: Skylines 2PC, PS 5, Xbox Series X / S24 EkimJust Dance 2024Switch, PS5, Xbox Series X / S23 EkimMetal Gear Solid Master Collection Vol. 1PC, PS 5, Xbox Series X / S, Switch24 EkimGhostrunner 2PC, PS 5, Xbox Series X / S26 EkimMineko's Night MarketPS 4, PS 5, Xbox One26 EkimAlan Wake 2PC, PS 5, Xbox Series X / S27 Ekim

