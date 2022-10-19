Bugün yapılan açıklamaya göre son günü 31 Aralık 2022 olarak belirlenen ehliyet yenileme süresi uzatıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz dönemde ehliyet yenileme süresi için son tarih olarak 31 Aralık işaret edilmişti. Fakat bugün İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile 2 yıl daha uzatıldığı söylendi.

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Normal şartlarda 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak yenilenmesi gerekiyordu. Fakat geçtiğimiz 2 yıl boyunca insanlar pandemi nedeniyle evlerinde kaldı. Kapanma olduğu dönemlerde de kalabalıklardan kaçınılması söylendiği için bu durum 2. plana bırakıldı.

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başvuru ve ehliyet yenileme süresi için bir çalışma yaptığını, bunun neticesinde de 2 yıl daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Yani artık son tarih 31 Aralık 2022 oldu.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğimim 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi "… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmündedir.

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

Kamuoyuna Duyuru? 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2?? yıl süreyle uzatılmıştır. pic.twitter.com/QfCq5sb5Wx — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 19, 2022

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