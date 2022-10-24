Ehliyet değiştirme ücreti açıklandı! Yeni sürücü belgesi ne kadar?

Geçtiğimiz dönemde ehliyet yenileme süresi için son tarih olarak 31 Aralık işaret edilmişti. Fakat araya pandemi girdiği için birçok kişi bu işlemi geri plana attı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sürecin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Fakat bu süreçteki ehliyet değiştirme-yenileme ücreti bugüne kadar bilinmiyordu. Peki yeni sürücü belgesi ne kadar?

Ehliyet değiştirme-yenileme ücreti açıklandı! Yeni sürücü belgesi ne kadar?

Bugün ehliyet değiştirme-yenileme ücreti açıklandı. Önümüzdeki 2 yıl, yani tanınan ek süre boyunca yeni sürücü belgesi 15 TL olarak sabitlenecek. Fakat 31 Aralık 2024 sonrasında değişim hakkı biteceği için yenilemeyen kişilere cezai işlem uygulanabilir. Hatta yeniden ehliyet almaları gerekebilir.

Halihazırda yeni ehliyet aldıysanız ve kayboldu ya da çalındıysa harç, değerli kağıt ve vakıf payının tekrar ödenmesi, yani 280 TL+ 65 TL şeklinde toplamda 345 TL ödemeniz gerekecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğimim 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi "… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmündedir.

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

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