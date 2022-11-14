EGM'den son dakika sosyal medya açıklaması!

Geçtiğimiz saatlerde Taksim'in İstiklal Caddesi'nde meydana gelen "patlama"dan sonra sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin 25 hesap yöneticisinin incelendiğini aktardı.

EGM, sosyal medyadaki 25 hesabı incelemeye aldı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olay sonrasında BTK harekete geçmiş ve ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldığını aktarmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ilk çalışmasında ise sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımlar incelendi.

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 25 hesap tespit edildi. pic.twitter.com/1FORHNEbwc — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 13, 2022

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında 25 hesabın incelenmesine karar verildi. EGM'nin açıklamasına göre bu hesaplar; halkı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundu.

shiftdelete.net/btk-sosyal-medya-bant-genisligi-kisitlamasi

Taksim'deki patlamada 6 kişi vefat ederken, 53 kişi ağır ve hafif olarak yaralandı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sosyal medyayı 7/24 izlediğini aktaran EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.

Son birkaç saat içerisinde sosyal medyadaki paylaşımlara baktığımızda ise kesin olarak bir bilgi kirliliği olduğunu söylemek mümkün. Örneğin pek çok gazeteci ve haber kuruluşu, 2016 yılında yine Taksim'de yaşanan bir patlamanın görüntülerini güncel olduğu iddiasıyla paylaştı.

Resmi bir kaynaktan aldığım bilgi! "Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı." — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 13, 2022

EGM'nin açıklamasından önce BTK'nın sosyal medya için bant genişliği kısıtlaması uyguladığını belirtmek gerekiyor. Olay sonrasında halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımların önüne geçebilmek için uygulanan bu kısıtlamanın ne kadar süreceği belirsiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!