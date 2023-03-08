EGM'den deprem provokasyonu yapan hesaplara soruşturma!

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında iletişim için kullanılan başlıca araçlardan biri sosyal medya platformları oldu. Ancak kötü niyetli bazı kişiler ve dolandırıcılar, bu durumu suistimal ederek depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise deprem provokasyonu için soruşturma başlattı.

EGM: 154 kişi gözaltına alındı, 621 kişiye işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deprem bölgesine ilişkin provaktif paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesaplarına göz açtırmıyor. İnternet üzerinden korku ve panik yaratan paylaşımları takip eden EGM, 621 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1??.1??1??9?? hesap yöneticisi tespit edildi, 6??2??1??'i hakkında adli işlem başlatıldı. 1??5??4?? şahıs gözaltına alındı, 2??9??'u tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı. pic.twitter.com/Xt8ig5N4bD — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 7, 2023

EGM'den gelen basın açıklamasına göre, 621 sosyal medya yöneticisinden 154'ü gözaltına alındı. Bu kişiler arasında ise 29'ununun tutuklandığı bildirildi. Bu kişiler arasında vatandaşların iyi niyetlerini suistimal edenlerden yanlış bilgi paylaşanlara kadar birçok hesap sahibi bulunuyor.

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Deprem provokasyonu yapan paylaşımlara ek olarak dolandırıcılara ilişkin de inceleme başlatıldı. Buna göre, oltalama (phishing) dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 81 web sitenin kapatıldığı ifade edildi. Ayrıca yardım topladığını söyleyerek para talep eden 15 hesapla ilgili gerekli işlemler de yapıldı.

Dolandırıcıların kripto paralar üzerinden de saldırdığı aktarıldı. EGM'nin açıklamasında, "Deprem yardımı teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesine ilişkin sahte bilgilere maruz kalmamak ve dolandırılmamak için sadece resmi sayfaları takip etmeyi unutmayın. Ayrıca dolandırıcı olduğunu düşündüğünüz sayfa ve hesapları şikayet etmekten kaçınmayın.

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