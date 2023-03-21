Egea parasına SUV: Chery fiyat listesi sızdı!

Dünyaca ünlü Çin merkezli otomobil üreticisi Chery uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye pazarına giriş yaptı. Üstelik bu sefer yalnızca otomobillerini getirmeyecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi Avrupa için üretim ve dağıtım üssü olarak kullanmayı planlıyor. Bugün de yarın tanıtılacak 3 yeni Chery SUV modelinin fiyat listesi sızdı.

Tüm modeller, 1,6 litrelik benzinli motora sahip olacak

Ülkemizde her ne kadar satışları uzun bir süre önce durdurulmuş olsa da dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Çin'in lider otomobil isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Acteco serisi motorlarıyla büyük başarı elde eden şirket, SUV sınıfındaki modelleriyle Çin ve global pazarda söz sahibi oldu.

Türkiye pazarına dönüş için de 5 yıllık planlama yaptığını söylüyor. İlk etapta Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 isimli 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 modelini getirecek. Fakat bu üçlü yalnızca giriş adımı olacak.

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Zira şirket aslında elektrikli otomobillerini bu pazara sokma niyetinde. Üstelik planları yalnızca bu kadar değil. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmeyi planlıyor. Burada inşa edecekleri yeni fabrika üzerinden de Avrupa'da daha rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor.

Bugün de yarın tanıtılması beklenen modellerin Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesinin ortaya çıkışıyla fiyatları belli oldu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Chery fiyat listesi şu şekilde olacak:

Chery fiyat listesi

Omoda 5 Comfort: 845 bin TL

Omoda 5 Luxury: 905 bin TL

Omoda 5 Excellent: 965 bin TL

Tiggo 7 Pro Comfort: 875 bin TL

Tiggo 7 Pro Luxury: 935 bin TL

Tiggo 7 Pro Excellent: 995 bin TL

Tiggo 8 Pro Luxury: 1 milyon 50 bin TL

Tiggo 8 Pro Excellent: 1 milyon 150 bin TL

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