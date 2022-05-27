Ege Üniversitesinde "3 Boyutlu Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konferansı düzenlendi - Haberler

Ege Üniversitesinde (EÜ) "3 Boyutlu Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ABD'nin Penn State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, konferans verdi.

3B biyoyazıcılarla hücre, organ ve doku basımıyla kullanım alanları konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Özbolat, "3B biyoyazıcılarla 12 çeşit doku ürettik. Aynı zamanda kas dokuları ve iç organlara yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle akciğer modelinde yaptığımız çalışmalarla akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılacak doku modellemeleri denemesini yapıyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla doğrudan canlılar üzerinde dokuyu basma işlemleri uyguladıklarını ifade eden Özbolat, canlıların kafataslarında belirli ölçülerde açılan deliklerin 3B biyoyazıcılardan üretilen maddelerle kapattıklarını, deliklerin de ortalama 6-8 haftada iyileştiğini bildirdi.

Özbolat, yakın zamanda büyükbaş ve yumuşak derili hayvanlar üzerinde de çalışmalara başlayacaklarını, çalışmaların kanser ve kemik hastalıkları için de tedavi fırsatı sunabileceğini sözlerine ekledi.