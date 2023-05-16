Ege Üniversitesi, Taşkent Devlet Tarım üniversitesi ile protokol imzaladı

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında bahçe bitikleri alanında çift diploma lisans eğitimi ve öğretim programı tesisine ilişkin protokol imzalandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında bahçe bitikleri alanında çift diploma lisans eğitimi ve öğretim programı tesisine ilişkin protokol imzalandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolle Özbek öğrencilerin EÜ Ziraat Fakültesinde bahçe bitkileri alanında eğitim göreceklerini söyledi.

Her yıl 30 Özbek öğrencinin programa dahil olacağını kaydeden Budak, "Öğrenciler ilk yıllarında Özbekistan'da; 2, 3 ve 4'üncü yıllarında ise tüm bölümleriyle tam akreditasyona sahip ziraat fakültemizde eğitim alacaklar. Özbek öğrenciler, ayrıca Türkçe eğitimi görecek. Çift diploma programı, üniversitemizin bahçe bitkileri bölümüyle eş zamanlı ve eş değer olarak yürütülecek." diye konuştu.

Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İslamov Sohib Yaxshibekovich de protokolden duyduğu mutluluğu dile getirdi.