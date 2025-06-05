Ege Üniversitesi Roket Takımı, IREC 2025'e Katılacak

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve geçen yıl bu fakülteden mezun olan makine mühendisinden oluşan Ege Aerospace Takımı, ABD'deki Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'na (IREC 2025) orta irtifa roketi URAL ile katılacak.

Ege Aerospace Takımı, 9-14 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaleti Midland şehrinde düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Danışmanlığını EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Oğuz Gürses'in üstlendiği ekibin liderliğini geçen yıl bu bölümden mezun olan Enes Bitigen yapıyor. Ekipte aviyonik lideri Muhammed Kamil Saygılı, teknik lideri Ata Kerem Manyaslı, mekanik lideri Orhan Kunt ile Nihat Emir Taşçılar, Mehmet Akdemir, Sıla Su Cingöz yer alıyor.

Ekip lideri makine mühendisi Enes Bitigen, AA muhabirine Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'te ulusal düzeyde kazandıkları deneyimlerin ardından uluslararası alanda da Türkiye'yi temsil etmek istediklerini anlatan Bitigen, dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışmalarından biri olan IREC 2025'e ikinci kez davet aldıklarını ifade etti.

Bitigen, geçen yıl aynı yarışmada 150 takım arasından 8'inci olduklarını ifade ederek, bu yıl birinciliği hedeflediklerini kaydetti.

"URAL" adlı roketlerinin dışarıdan burun konisi, üst ve alt gövde ile kanat sisteminden oluştuğunu, içinde bilimsel bir görev üstlenecek model uydunun bulunduğunu aktaran Bitigen, şöyle konuştu:

"Roketin tüm kontrollerini ve ateşlemelerini sağlayan bir aviyonik sistemimiz var. Bu sistemin ticari kartlarını kullanmakla kalmıyoruz, kendi özgün kartlarımızı da geliştiriyoruz. Algoritmalarını kendimiz oluşturuyoruz. Ayrıca barutlu ayrılma sistemlerini de içine yerleştirerek operasyonu gerçekleştirilebilir hale getiriyoruz. Roket üzerindeki alt sistemlerin tamamı ekip üyelerimiz tarafından geliştirilen özgün sistemlerden oluşuyor."

Bitigen rokete, Türkiye'nin jeopolitik konumuna benzerlik göstermesi nedeniyle Avrupa ve Asya'yı birbirinden ayıran Ural Dağlarından esinlenerek "URAL" adını verdiklerini sözlerine ekledi.

İrtifa kontrolü için yerli fren sistemi

Takımın mekanik lideri Orhan Kunt, IREC 2025'te 10 bin fit irtifa kategorisinde yarışacaklarını belirtti.

Roketin hedeflenen irtifaya ulaşabilmesi için hassas ağırlık ayarlamaları yapılabilen bir iç sistem tasarladıklarını kaydeden Kunt, "AR-GE'sini devam ettirdiğimiz 'air brake' adlı havada frenleme sistemimiz bulunuyor. Bu sistemin mekanik olarak tasarımını tamamlayıp gövdeye entegrasyonunu sağladık. Yarışmada bu sistemin ticarileştirmesini talep ediyorlar, bu nedenle geliştirdiğimiz özgün kartımızı bu seneki yarışta denemiş olacağız." diye konuştu.

Ekipteki makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sıla Su Cingöz de bu yıl roketin taşıdığı uydu aracılığıyla yarışma sırasında canlı video yayını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Barış Oğuz Gürses'in üstlendiği 2 elektrik elektronik mühendisliği, 5 makine mühendisliği öğrencisinden oluşan 8 kişilik takım gelecek hafta ABD'ye gidecek.