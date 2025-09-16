Ege Üniversitesi'nin Nükleer Teknolojiler Takımı TEKNOFEST'te İkinci Oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencilerinden oluşan "Efesium Nükleer Teknolojiler Takımı", TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Yarışmasının Enerji Çevrimi Tasarımı kategorisinde ikinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, danışmanlığını EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek'in yaptığı takım, 2024'te kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkek, takımın nükleer teknolojiler alanında bilimsel bilgi birikimini artırmayı ve teorik bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Nükleer Enerji Yarışmasının, Enerji Çevrimi Tasarımı kategorisinde ikinci olduklarını aktaran Erkek, "Disiplinli ve ekip ruhuyla hareket eden bir takım olarak, nükleer enerjinin sunduğu olanakları daha iyi anlamak ve bu alandaki gelişmelere katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı İdal Ülgür ise yarışmanın kendileri için büyük bir deneyim olduğunu kaydederek, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun değerli jüri üyeleri önünde projemizi sunma fırsatı bulduk ve final puanlamalarında ikinci sırada yarışmayı tamamladık. Bu süreç bana hem liderlik hem de takım çalışmasının önemini yeniden gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.