Ege Aerospace Takımı, Spaceport America Cup 2024'te iki ödül kazandı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı, ABD'deki roketçilik yarışması Spaceport America Cup 2024'te iki ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 öğrenciden oluşan Ege Aerospace, 25 ülkeden öğrencilerin bulunduğu roketçilik yarışmasına katıldı.

Yarışmada takımın geliştirdiği FEZA-24 isimli sonda roketi 9 bin 400 feet irtifaya ulaşarak görevini yerine getirdi.

Takım kaptanı Enes Bitigen proje yöneticiliği ödülü alırken takım üyesi Ata Kerem Manyaslı ise güvenlik uzmanı ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitigen, geliştirilen sistemlerin operasyonun tüm aşamalarını başarılı bir şekilde tamamladığını belirterek, "3 yıllık bir çalışmanın emeği olan bu fırlatma tam başarı ile sonuçlandı. Ayrıca, fırlatma sonrasında FEZA-24 roketinin tüm parçaları hasarsız bir şekilde kurtarıldı ve sistemin yeniden kullanılabilirliği ispatlandı." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da başarılarından dolayı Ege Aerospace Takımını tebrik etti.