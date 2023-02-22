Her hafta gerçeleştirdiğimiz Twitch canlı yayınımızda bu akşam saat 19: 00'da SDN editörleri Beyza Nur Baysan ve Osman Furkan Şahin efsaneleşmiş oyunları sizlerle birlikte oynayacak.

Efsaneleşmiş oyunları oynuyoruz!

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınına bu hafta da devam ediyoruz. Bu akşam saat 19: 00'da başlayacağımız canlı yayınımızda sizlerle buluşacağız.

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Teknoloji hakkında sohbet ettiğimiz, oyun oynayarak izleyicilerimizle güzel vakit geçirdiğimiz Twitch canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem sohbet ederek hem de son günlerin en popüler oyunlarına göz atarak keyifli bir canlı yayında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Canlı yayınlarımızda SDN ofisi ekibimize soru sorabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımızda görmek istediğiniz konseptler hakkında da öneride bulunabilirsiniz.