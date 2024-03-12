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Efficent Computer, Verimli İşlemci Geliştirdi

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Efficent Computer, bilinen işlemci mimarilerinden daha farklı çalışan Fabric mimarisiyle verimli bir işlemci geliştirdi. Şirket, işlemcinin güç verimliliğinde devrimsel bir dönüşüm sağladığını iddia ediyor.

Efficent Computer, bilinen işlemci mimarilerinden daha farklı çalışan Fabric mimariyle verimli bir işlemci geliştirdi. Bu işlemci için 16 milyon dolar fon toplayan şirket, işlemcinin güç verimliliğinde ise iddiaya göre devrimsel bir dönüşüm sağladı. Buna göre Efficent Computer, geliştirdikleri işlemcinin piyasadaki göre yüzde 99 daha verimli bir işlemci olduğu iddiasında.

100 kat daha verimli, 1000 kat daha düşük güç tüketen Monza işlemci ve özellikleri

Efficent Computer, geleneksel MCU işlemciler yani mikro denetleyicilerden 100 kat daha verimli bir işlemci mimarisi geliştirdi. Bu verimli işlemci, GPU birimlerinden de 1000 kat daha düşük güç harcıyor. Şirket, özellikle geleneksel işlemcilerin geriye dönük tüm bilgisayar dillerine uyumunun verimliliği düşürdüğü görüşünde. Efficent'in geliştirdiği Monza adlı ilk işlemci ise Fabric adlı mimariyle bu verimsizliği değiştirmenin peşinde.

Efficent, işlemcinin temel programlama dillerine uyumlu olduğunu vurguladı. Ancak burada temel fark işlemcinin bu dillere uyumlu çalışabilmesi. Yani hali hazırda bu işlemcide bir yazılım çalıştırmak için işlemciye göre hazırlamanız gerekiyor.

Efficent Computer, bu anlamda programcılar için özel bir geliştirici kiti de hazırladı. Monza işlemciyi bu kitle birlikte yazılıma göre programlamak mümkün oluyor. İşlemcinin can alıcı özelliği de bu her program için ayrı şekilde programlanmasında.

Intel'den yeni işlemcilere yüzde 50'lik performans dopingi!

Eficent'e göre geleneksel işlemciler, mikro denetleyiciler ve GPU birimleri her programı çalıştırmak için hazırlanıyor. Bu da işlemcilerin verimini düşüren, fazla enerji harcamasına neden olan bir kusuru. Bu verimli işlemci aynı zamanda cihazların da pil ömrünü uzatmayı vaat ediyor.

Şirket, bu verimliliğin aynı zamanda performansı da olumlu olarak etkilediğini açıkladı. Buna göre sadece belirli görevlere göre programlanan bu işlemci performansını da geleneksel işlemcilere göre sonuna kadar kullanıyor. Ancak şirket bu yeni işlemci için performans verilerini henüz yayınlamadı.

Efficent Computer, giyilebilir cihazlar, savunma sanayi ve uydular gibi alanlarda işlemciyi pazarlamak için harekete geçti. Sizce bu verimli işlemci gerçekten de yapay zeka gibi çok güç tüketen alanlarda bir dönüşüme neden olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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