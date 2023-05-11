Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TOGG aracının tanıtımını yaptı. Kırbıyık, 'Vatandaşlarımız sıra, kura dahilinde ve sayı arttıkça alacaklar. Şehrimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tüm Edirneli vatandaşlarımızı da TOGG'la tanışmak için buraya davet ediyorum' dedi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TOGG aracının tanıtımını yaptı. Kırbıyık, "Vatandaşlarımız sıra, kura dahilinde ve sayı arttıkça alacaklar. Şehrimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tüm Edirneli vatandaşlarımızı da TOGG'la tanışmak için buraya davet ediyorum" dedi.

Edirne'de TOGG aracının tanıtımı yapıldı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın da ön koltukta oturduğu Anadolu kırmızısı renkli TOGG'un önünde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

"EDİRNE SOKAKLARINDA GEZEN TOGG SAYISININ ARTTIĞINI GÖRECEĞİZ"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu bir tanışma, inşallah gün ve gün Edirne sokaklarında gezen TOGG sayısının arttığını göreceğiz. Yakın zamanda kamu araçları olarak da kullanmaya başlayacağız Edirne Valiliği başta olmak üzere. Vatandaşlarımız sıra, kura dahilinde ve sayı arttıkça alacaklar. Şehrimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tüm Edirneli vatandaşlarımızı da T'la tanışmak için buraya davet ediyorum."

Cem Aydın adlı vatandaş da "Çok harika, çok gurur verici bir olay anlatılmaz yaşanır. Rengi çok güzel zaten kırmızı bizim ana rengimiz çok güzel olmuş, memnunuz. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.