Edirne'de 41 İnternet Sitesi Kapatıldı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 41 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesini önlemek amacıyla; yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 41 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı. - EDİRNE