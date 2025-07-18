EDGE, IDEF 2025'te Geleceğin Savunma Teknolojilerini Tanıtacak

Dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından biri olan EDGE, rekabetçi, çok alanlı sistem ve çözümlerini İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 2025'te (IDEF 2025) tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IDEF 2025 EDGE'in küresel güvenlik alanındaki modernizasyon gerekliliklerine ilişkin derin anlayışını sergilemesine ve kilit pazarlardaki genişleyen savunma ortak ağını güçlendirmesine zemin hazırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDGE Uluslararası İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Miles Chambers, konvansiyonel ve asimetrik harekat alanlarının geliştiğini belirterek misyonlarının bir ulusun egemenliğini güvence altına almada tercih edilen ortak olmak olduğunu aktardı.

Chambers, "IDEF 2025'te, benzersiz modernizasyon zorluklarıyla mücadele eden silahlı kuvvetlere ve güvenlik kuruluşlarına en son teknolojiyi sunabilecek bir konumundayız. Ayrıca, IDEF'e ilk katılımımız EDGE için önemli çünkü Türkiye merkezli kuruluşumuz MALATH, BAE ve Türkiye arasında anlamlı bir işbirliğinin önünü açmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli savunma fuarında iş birliği fırsatlarından yararlanmayı ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar kurmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, EDGE, hassas akıllı silahlar, kapsamlı bir hava savunma füze sistemi, sektör lideri deniz platformları, görevde kendini kanıtlamış otonom döner kanatlı hava araçları, elektronik harp sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve kritik patlayıcı mühimmatları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede gelişmiş sistem ve çözümler sunuyor.

Fuarda sergilenen hassas akıllı silahlar arasında DESERT STING güdümlü süzülme silahları serisi, uygun maliyetli THUNDER ve RASH hassas güdümlü mühimmat (PGM'ler) aileleri, son derece modüler AL TARIQ uzun menzilli PGM, deniz yüzeyinden yüzeye MANSUP gemi savar füzesi ve SHADOW dolaşma mühimmatı serisi yer alıyor.

Kıyı ve açık deniz koruma alanında en son yetenekleri arayan deniz kuvvetleri için EDGE, 160 ITEP kıyı taktik ve angajman platformunu, isteğe bağlı olarak insansız 170 M-DETECTOR'ı, son teknoloji ürünü FALAJ 3 devriye gemisini ve FA-400 açık deniz devriye gemisini sergileyecek.

Taktik kara ve deniz istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının anlaşılması amacıyla EDGE, çok yönlü HT-100 insansız helikopterini de tanıtacak.

Şirket açıklamasına göre, gelişen hava tehditlerinin küresel bağlamda öne çıkan kritik gereksinimlerinden biri, gelişmiş hava savunma ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koyma kabiliyetleri olarak biliniyor.

Bu ihtiyaca yanıt olarak EDGE, doygunluk saldırıları da dahil olmak üzere çok çeşitli tehditlere karşı koymak üzere tasarlanmış, hızla konuşlandırılabilen SKYKNIGHT iç katman hava savunma füze sistemini ve sabit veya mobil kara tabanlı bir sistem olarak gelişmiş karıştırma ve aldatma kabiliyetlerine sahip SKYSHIELD C-UAS çözümünü sergileyecek. Hassas müdahalenin hassas tespit gerektirdiğinin bilincinde olan EDGE, sürekli gözetleme, izleme ve otomatik sınıflandırma kabiliyetleri sunan TAWAQ-S ve TAWAQ-X kara tabanlı 3B gözetleme radarlarını da fuarda sergileyecek.

Elektromanyetik spektrumda üstünlük ve gelişmiş durumsal farkındalık için EDGE, GPS PROTECT anti-jamming sistemini, BORDERSHIELD otonom gözetleme sistemini, kara ve deniz tabanlı MIRSAD-X çok spektral elektro-optik görüntüleyiciyi ve insansız hava araçları (İHA) ve insansız kara araçları için tasarlanmış kompakt, hafif elektro-optik sistemler KASHIF 600 ve KASHIF 700'ü sergiliyor.

En son veri koruma yeteneklerine ihtiyaç duyan kuruluşlar, EDGE'in diğer gelişmiş siber savunma çözümlerinin yanı sıra KATIM GATEWAY veri şifreleme platformunu da fuarda görebilecek.

Göreve hazır olma ve yeterli mühimmat stokunu sağlama arayışında olan silahlı kuvvetler için EDGE, öldürücü olmayan el bombaları, 40 mm bombaatar mühimmatı, 60 mm, 81 mm ve 120 mm havan mühimmatı ve 155 mm top mermisi dahil olmak üzere en son mühimmat ve piyade sistemleri yelpazesini sergileyecek.

Açıklamada ayrıca, EDGE'in IDEF 2025'teki ilk gösteriminin şirketin Türk savunma sanayisiyle büyüyen işbirliğinin en son örneği olduğu da vurgulandı.

2023 yılında Türkiye'nin önde gelen savunma şirketleriyle iş ve ticaret ilişkilerini kolaylaştırmak amacıyla MALATH'ı kuran EDGE, akıllı silahlar alanında ortak geliştirme fırsatlarının araştırılması, hava mühimmatlarının üretim ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, siber güvenlik sektöründe ortak bir pazara giriş stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması ve EDGE'in güdümlü mühimmat ve yüklerinin gelişmiş Türk İHA'larına entegre edilmesi gibi önemli stratejik anlaşmalara imza atmıştı.

IDEF 2025 ziyaretçileri EDGE'in zengin portföyünü 7. salon, 7-B01A numaralı stantta inceleyebilecek.