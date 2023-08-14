EasyCep, 'Startup 100' listesinde 17. sırada yer aldı

Türkiye'de yenilenmiş telefon sektörünün önde gelen şirketlerinden EasyCep, Türkiye'nin en başarılı girişimlerinin sıralandığı 'Startup 100' listesinde geçen yıla göre 11 basamak yükselerek 17. sırada yer aldı.

Türkiye'de yenilenmiş telefon pazarının önde gelen şirketlerinden EasyCep, Türkiye'nin en başarılı girişimlerinin sıralandığı Fast Company Türkiye tarafından hazırlanan 'Startup 100' listesinde geçen seneye göre 11 basamak yükselerek 17. sırada yer aldı.

Listenin hazırlanmasında Türkiye'nin önde gelen girişim ekosistemi liderlerinden bir jüri oluşturuldu. Start-up ekosistemine yatırım yapan, danışmanlık/mentorluk üstlenen ve kurucu olarak görev yapan liderlerden, beğendikleri, yatırım yaptıkları, yakından izledikleri ya da alışveriş gerçekleştirdikleri girişimleri puanlamaları istenerek oluşturuldu.

Sadece bir yılda 15 kat büyüdü

EasyCep tüketicileri yenilenmiş telefon tercihinin faydaları hakkında bilinçlendirerek büyümesini sürdürüyor. Telefon ve teknolojiyi tüm tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen şirket, küresel ekonomide ve yurt içinde yaşanan zorlu ortamda binlerce telefonun yenilemesini yaparak ekonomiye kazandırıyor. Şirket, artan tüketici ilgisi sayesinde geçen yıl 15 kat büyürken, bu yıl itibariyle telefon yenileme kapasitesini 3 kat artırdı.

"Türkiye, yenilenmiş telefonun avantajlarını ve hizmetlerimizi sevdi"

EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Türkiye, yenilenmiş telefonun avantajlarını ve hizmetlerimizi sevdi. Tüketici araştırmalarında yenilenmiş telefona olan ilginin arttığını, EasyCep'in ise pazarda en çok bilinen marka olduğunu görmek bizleri sevindiriyor. Geçen yıl Seri A yatırım turunda 100 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolarlık yatırım aldık. Kararlılığımız ve iş modelimize olan inancımız ikna sürecinde oldukça etkili oldu. Bugün geldiğimiz noktada Seri B yatırım turumuz için pazarda çok iyi bir konuma ulaştık. Hem Türkiye hem de bölgemizde yenilenmiş telefon pazarı için potansiyelin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. EasyCep olarak bu potansiyeli fırsata çevirmek üzere atılıma hazırlanıyoruz" dedi. - İSTANBUL