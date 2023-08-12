EA Sports, FIFA serisini sonlandırıyor ve FC Mobile'ı duyurdu

FIFA serisinin geliştiricisi EA Sports, FIFA ile olan ortaklığını sonlandırarak FC Mobile'ı duyurdu. Oyunda 500'den fazla takım, 25'in üzerinde lig ve 18 binden fazla oyuncu yer alacak. FC Mobile'ın kapak yıldızı Real Madrid'in futbolcusu Vinícius Júnior oldu.

Futbolun patronu FIFA ile EA Sports arasındaki 30 yıllık ortaklığın sonu geldi. Böylelikle bugüne dek FIFA olarak karşımıza çıkan futbol serisi yeniden markalaşmaya giderek bundan böyle geliştiricisinin ismiyle hayatına devam edecek. EA Sports FC 24 şu anda ön sipariş sürecinde ve 29 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek. Peki mobil tarafta işler ne durumda? FC Mobile kısa bir süre önce duyuruldu.

EA Sports, FC Mobile'ı oynanış videosuyla duyurdu

EA Sports, mobil için FC Mobile'ı duyurdu. 47 saniyelik videoda oynanış ve grafikler dışında çok fazla detay verilmese de geliştiricinin web sitesine baktığımızda birçok unsur hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Buna göre yaklaşan oyunda 500'den fazla takım, 25'in üzerinde lig ve 18 binden fazla oyuncu mevcut olacak.

Oyuncular Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi turnuvaları ve ligleri deneyimleme imkanına sahip olacak. Bunun dışında maç giriş sahneleri, yeni kamera açısı, iyileştirilmiş gol sevinçleri, dinamik oyun hızı, kontrol tarafındaki değişiklikler ve çok daha fazlası bizleri bekliyor olacak.

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FC Mobile'ın kapak yıldızı İspanyol devi Real Madrid'in başarılı futbolcusu Vinícius Júnior oldu. Oyunun çıkış tarihi ise 26 Eylül olarak açıklandı. Bu noktada halihazırda FIFA Mobile'a sahip olan oyuncular ilgili tarihten itibaren yeni yapıma güncelleme yoluyla erişebilecekler. Daha önce yüklememiş olanlar ise App Store ve Google Play Store'dan yapımı indirebilecekler.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce FC Mobile beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!