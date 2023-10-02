EA FC 24 Oyununda Olumsuz İncelemeler Yağmuru

EA ile futbolun patronu FIFA arasındaki 30 yıllık ortaklığın bitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren EA FC 24 için işler görünüşe göre pek de yolunda gitmiyor. Kullanıcılara göre futbol simulasyonu oyun deneyimine zarar veren kritik hataları bünyesinde barındırıyor ve bu doğrultuda oyunun Steam incelemeleri de beklendiği gibi etiketlenmedi.

Steam'de EA FC 24'e olumsuz inceleme yağmuru

Yeni çıkan bir oyunun bünyesinde çeşitli hataları barındırması son derece normal. Ancak Steam'deki kullanıcı incelemelerine baktığımızda EA FC 24'te bu durum beklenenden bir hayli fazla. Zira şu an için oyunun incelemelerinin yüzde 40'lık bir kısmı olumsuz ve bu nedenle genel incemeleri de karışık olarak etiketlendi.

Olumsuz inceleme puanları verenlerin ortak noktası yapımdaki can sıkan hatalar. Hatta bir kullanıcı 2002 yılından bu yana EA'nin futbol simulasyonlarını ilk çıktığı gün satın aldığını dile getirdi ve son çıkan oyunun şimdiye kadarki en kötü şut çekme deneyimini sunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra oynanıştaki hatalar ve takılma sorunlarının da oyundan zevk almayı imkansız hale getirdiği ifade etti.

Oyuncuların hışmına uğradı! İşte Steam'de olumsuz yorum yağmuruna tutulan oyun

Yukarıdaki gibi oyun deneyimine zarar veren sorunların ilerleyen dönemlerde yayınlanan güncellemelerle büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor. Aynı zamanda EA'nin güncelleme konusunda aktif bir geliştirici olduğunu göz önüne alırsak oyuncuların bu gibi sorunları uzun süreler yaşamak zorunda kalmayacağını söylemek mümkün.

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