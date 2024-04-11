EA, Dead Space 2 Remake İddialarını Yalanladı

EA, ilk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen Dead Space'i, geçtiğimiz sene remake olarak piyasaya sürmüştü ve oyun pek fazla beğeni toplamıştı. Ancak görünüşe göre EA, oyuncularla aynı fikirde değil zira Dead Space 2 remake adına kötü haber geldi.

Dead Space 2 remake, EA'in gündeminde değil

EA'in DS 2 remake üzerinde çalıştığına dair söylentiler, EA tarafından sertçe reddedildi. Şirket, bu iddiayı yalanladı ve konuyla ilgili olarak yorum yapmayacaklarını belirtti.

EA'nın Motive Stüdyosu, Dead Space 2 remake üzerinde çalıştığı ve projenin şu anda askıya alındığı iddia edilmişti. Söylentiye göre oyunun geliştirme süreci, Dead Space remake'in beklenilen satış oranlarına ulaşmaması sebebiyle rafa kaldırıldı.

Ancak EA, bu iddiaları yalanlayarak DS 2 remake konusunda hiçbir planlarının olmadığını belirtti. Zaten bu iddianın saçma olduğu, Dead Space remake'in 3 milyon birim satışa ulaşmasından belliydi.

İddiayı ortaya atan kişi, IGN'e yaptığı açıklamada "EA'ya inanmanıza izin veriyorum ama şirket 'bu doğru değil' dediğinde hangi kısmın doğru olmadığını belirtmiyorsa… Anladınız siz onu. Dead Space 2 kesinlikle planlanıyordu. Bir kod adı vardı. ve şimdi yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Tüm bu gelişmelerin ardından DS 2 remake için umutlarımızı korumaya devam ediyoruz zira ilk oyun gerçekten çok iyiydi. Bu süreçte söylentilerden ziyade EA'in resmi açıklamalarına kulak kabartmak daha iyi olacaktır.

Siz bu söylentiler, EA'in açıklaması ve ardından gelen karşı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? DS2 remake'i görmek istiyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.