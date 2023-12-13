E3 Fuarı Resmen İptal Edildi

Oyun dünyasının ikonik fuarlarından biri olan E3, stüdyoların çekilmesi ve pandemi gibi etkenler nedeniyle iptal edildi.

Oyun dünyasının ikonik fuarlarından biri olan E3, son yıllarda büyük darbe aldı. Hem stüdyoların etkinlikten çekilmesi hem de pandemi gibi şartlar, E3'e olan ilgiyi azalttı. Yeni açıklamada ise E3 etkinliğinin resmen iptal edildiği duyuruldu.

E3 fuarı artık düzenlenmeyecek

Entertainment Software Association (ESA), oyun endüstrisinin en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan E3'ün devam etmeyeceğini doğruladı. Kurum tarafından yapılan açıklama, E3 markasının ve haklarının satılabileceği yönündeki iddialara son verdi.

ESA sözcüsü, "E3'ün elden çıkarılması veya satılması konusunda herhangi bir görüşme yapmadık. ESA, E3 etkinliğinin ve markasının tek sahibi olmaya devam edecek, ancak etkinlik süresiz olarak iptal edildi" ifadelerini kullandı.

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Yirmi yılı aşkın süredir her yıl Los Angeles'te düzenlenen E3, pandemiden bu yana bir hayli tartışma konusu olmuştu. Xbox ve Sony gibi stüdyoların etkinlikten çekilmesiyle birlikte eski heyecanını da kaybetti. 2021 yılındaki dijital E3'ün de son fuar olacağı belirtildi.

ESA Başkan Yardımcısı Aubrey Quinn; E3 markasının geleceğine ilişkin herhangi bir planın olmadığını ifade etti. Kurumun bu kararı, Geoff Keighley tarafından düzenlenen Summer Game Fest ve The Game Awards törenin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacak gibi duruyor.

Gamescom ve Tokyo Game Show gibi etkinlikler de dünya çapında ön plana çıkmaya devam ediyor. Ancak yirmi yılı aşkın süredir devam eden E3'ün oyun dünyasına veda ettiğini belirtmek gerekiyor.

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