E-ticarette deprem yardımlaşma seferberliği başladı

Türkiye, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan depremlerin yarasını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da devam ediyor. Ülkemizdeki pek çok kurum ve şirket depremzedelere destek olmak için birleşirken, zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı. İşte ayrıntılar…

E-ticarette deprem yardımlaşma seferberliği başlatıldı

Webrazzi'den Candeğer Muradoğlu'nun haberine göre, Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlattı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır."

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Vatandaşların satın alarak destek olabileceği ürünler arasında; ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, kadın hijyen seti, bebek maması, atkı, bere, eldiven gibi öncelikli ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Söz konusu malların satışından herhangi bir komisyon bedeli ise alınmayacak. Platformlarda ürün listesi sürekli yenilenecek. Böylelikle öncelikli ihtiyaç ürünlerinin deprem bölgesine hızlı bir biçimde ulaştırılacak.

Kullanıcılar tarafından sipariş edilen temel ihtiyaç malzemeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirleyeceği teslimat noktalarından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla kargo ve lojistik işletmecileri tarafından deprem bölgesine ulaştırılacak.

Hepsiburada, Trendyol, N11, Migros, PTT, Yemeksepeti, Çiçeksepeti ve Amazon depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği'nde yer alıyor. İsterseniz bu sitelerin tümünden desteğinizi sunabilirsiniz.