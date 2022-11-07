E-ticarete nasıl başlanır? Dikkat edilmesi gerekenler

Çağımızın en popüler para kazanma yöntemlerinden olan e-ticarete başlamak için nelere ihtiyacınız olduğunu düşündünüz mü?

E-ticaret sektöründe çok sayıda firma vardır. Zira insanlar evlerinden dışarı çıkmadan ürün, hizmet almayı her zaman avantajlı bulur. Eğer siz de bu sektöre adım atmak istiyorsanız, öncelikle neler yapmanız gerektiği bilinmelidir.

E-ticarete başlamak için neler gerekiyor?

Bu sayede sizi nelerin beklediğini bilebilir, buna göre hazırlanarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. İlk olarak ürünleri nasıl tedarik edeceğine kesin karar verilmelidir. Eğer siz imal etmiyorsanız, tedarikçilerin doğru bir şekilde seçilmesi gerekir.

Birkaç tedarikçi ile anlaşmak, her zaman avantajlıdır. Zira bir tanesinde sorun yaşanırsa, ürünleri farklı yerlerden temin etmenizi mümkün hale getirir. Ayrıca bir ürün çeşitliliği de oluşur.

E-ticaret sektöründe ezber bozan komisyon kararı!2

Şirketin olması

Online satış yapmak istiyorsanız, her satışınız için ayrı bir şekilde fatura kesmeniz gerekir. Ayrıca KDV farkı, stopaj, gelir vergisi gibi bir takım ödemeler de yine yapılmalıdır. Bu nedenle bir şirketinizin olması şarttır.

Bu bakımdan tercih edebileceğiniz üç farklı şirket türü yer almaktadır. Bunlar anonim, limited ve şahıs şirketleri şeklindedir. Her birini incelerseniz ayrıntılı bilgi alabilir, size en uygun olanı kurabilirsiniz. Günümüzde e-Ticaretyapacak kişiler, ağırlıklı olarak şahıs şirketlerini tercih etmektedir.

Kargo işlemleri

Online satış yapmak istiyorsanız, kargo firmaları dikkat etmeni gereken önemli noktalardan bir tanesidir. Zira ürünlerinizin müşterilere ulaşmasını mümkün hale getirir. Günümüzde çok sayıda kargo firması vardır. Ancak hemen karar vermeden incelemeniz, size en uygun olanlarını tercih etmeniz gerekir.

Bu müşteri memnuniyeti için oldukça önemlidir. Dolayısıyla eticaret hayatına başlamayı düşünüyorsanız, şu gibi konulara kargo anlaşması yaparken dikkat edilmelidir.

Kargo firmasının Türkiye'nin hangi illerinde hizmet verdiği, şube sayısı bilinmelidir.

Kargo firmasının nasıl çalıştığı bilmelidir.

Referansları bilinmelidir.

Adresten teslim alma şartları bilinmelidir.

Anlaşmalı kargo fiyatları bilinmelidir.

Bunun dışında e-ticaret platformunuzda kapıda ödeme seçeneği sunmak istiyorsanız, kargo firmalarıyla bu konuyla ilgili konuşmanız gerekir.

Ürünler için pazar olup olmadığına bakmak

E-ticarete başlamak için gerekenler arasında, ürünler için pazar olup olmadığına bakmak da vardır. Satacağınız ürünün alıcısı çok sayıda yoksa alacağınız sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir Günümüzde şu gibi alanlarda talepler oldukça fazladır;

Anne ve bebek ürünleri

Giyim eşyaları

Ayakkabı, çanta ve aksesuar ürünleri

Petshop ürünleri

Elektronik eşyalar

Ev ve dekorasyon ürünleri

Eticaret yapmak istiyorsanız, bu sektörler oldukça hareketlidir. Ancak niş fikirleri düşünmeniz de mümkündür. Bu kapsamda az talep olan ancak rekabetin olmadığı ürünleri bulmanız gerekir. Örneğin lastik sektörü canlı olsa da sadece iş makinesi lastiği satan yerleri bulmak oldukça güçtür. Sadece bunlara odaklanarak da karınızı arttırabilirsiniz.

Sıfırdan ticarete başlamak istiyorsanız pazara hakim olmak, neler yapabileceğinizi planlamanıza olanak tanır.

Web sitesinin kurulması

Eğer online satış yapmak istiyorsanız, bir sitenizin olması da gerekir. Burası ürünlerinizi listeleyeceğiniz, ödemeleri alacağınız ve kendinizi tüketicilere tanıtacağınız yerdir. Bu bakımdan profesyonel bir şekilde hazırlanmalıdır. Ancak kullanımı kolay olmalı, hiçbir zorluk çıkarmamalıdır. Bir e ticaret sitesi şunlara özen göstermelidir;

Ödeme, sepete ürün ekleme ve çıkarma zorluk oluşturmamalıdır.

Mobil sürüm bulunmalıdır.

Site kaliteli bir şekilde tasarlanmalıdır.

İletişim sayfası bulunmalıdır.

SSL sertifikası yer almalıdır.

Teslimat yöntemleri bulunmalıdır.

Farklı ödeme yöntemleri sunulmalıdır.

Böylece online satış yapmak daha kolay hale gelir. İdeasoft, e-ticarete daha iyi başlamanıza olanak tanımak için anahtar teslim çözümlere sahiptir.

Logo ve isim belirlenmesi

E ticarete başlamak istiyorsanız bir logo ve isim belirlemeniz de gerekir. Bunlar firmanızı müşterilere tanıtan unsurlardır. İnsanlar sizi isminizle tanıyarak tercih eder. Logonuz ise akıllarında kalmanıza, kurumsal bir imaj çizmenize yardımcı olur. Böylece bir güven verir.

Seçilmiş olan isim ve logo sizi ve değerlerinizi temsil etmelidir. Böylece daha iyi çözümler almanız mümkündür. Özellikle orijinal olmayan logoların eticaret yaparken size yardım etmeyeceği bilinmelidir. Dolayısıyla profesyonel bir firma ile çalışmanız, daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır.

İdeasoft, İdeaKonsept Tasarım ile e ticarette size özel çözümler sunmaktadır. Özel ayrıntıları düşünerek, logolardan maksimum sonuçları almanıza olanak tanır. Markanız ve değerleriniz, tüketicilere en iyi şekilde yansıtılır.