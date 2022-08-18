E-ticaret sektöründe ezber bozan komisyon kararı!

E-ticaret sektörüne iddialı bir giriş yapan Vartabi, ezberleri bozdu. Satıcılar için komisyon oranlarını kaldırırken alıcıların daha ekonomik koşullarda ürüne ulaşmasını sağladı. Tüketiciler için 'Mutluluk listesi' seçeneğiyle dünyada bir ilki gerçekleştiren Vartabi, özel günlerdeki hediyeleşme kültürünü dijital imeceye dönüştürüyor. Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, "Vartabi piyasa şartlarında uygun fiyat, iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor" dedi

e-ticaret sektöründeki rekabet, tüketiciye yarıyor

Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte e-ticaret sitelerinin önemi daha da arttı. E-ticaretteki pazaryerlerinde alınan yüksek komisyonlar ise satıcıların en büyük şikayetlerinden biri oldu. Soruna komisyonu ortadan kaldırarak çözüm getiren Vartabi, sektörün ezberlerini bozarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 200 milyon TL sermaye ile kurulan Vartabi, kısa sürede 3 bin üye ve 3 milyon ürüne ulaşmayı başardı.

Yıllık üyelik sistemiyle çalışan platform, kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kar koymuyor. Hal böyle olunca tedarikçinin maliyetleri düşüp karı artarken alıcı da ürüne daha ekonomik koşullarda ulaşabiliyor. 'Mutluluk listesi' adı verilen ürünle de rakiplerinden ayrışan Vartabi, özel günlerdeki hediyeleşme kültürünü dijital imeceye dönüştürüyor.

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E-ticaret sektörüne yeni bir soluk getiren Vartabi'nin tanıtımı için 18 Ağustos Perşembe günü Mihrabat Korusu Restoran'da lansman düzenlendi. Toplantıda bir sunum yapan Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, Vartabi.com'un e-ticaret pazarına yeni bir soluk getirdiğini söyledi.

Platformun piyasa şartlarında uygun fiyat, iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedeflediğini aktaran Soyluoğlu, "Vartabi'yi diğer pazar yerlerinden ayıran en önemli özelliği tedarikçilerden sattıkları ürün başına komisyon almaması, yıllık üyelik sistemiyle çalışması. Ayrıca Vartabi kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kar koymuyor.

Böylece, tedarikçinin maliyetlerini düşürerek son kullanıcıya daha ekonomik ürün satılmasına vesile oluyor" dedi. Satışlardan komisyon alınmadığı için Vartabi'yi dijital AVM olarak nitelediklerini anlatan Soyluoğlu, yıllık üyelik uygulamasıyla satıcının sektörde rekabet edebilme gücünü artırdıklarını aktardı.

Alıcıyla satıcı, birebir iletişimde

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı sonunda 484 bin firmanın e-ticarette faaliyet gösterdiğini anlatan Soyluoğlu, "Bu rakamın 2022 sonunda 600 bine çıkacağı öngörülüyor" dedi. Türkiye'de online satış yapan her firmayı vartabi.com da görmek istediklerini aktaran Soyluoğlu, şöyle devam etti:

"Piyasa şartlarında en hesaplı fiyat, en iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla hizmete giren Vartabi hem tüketiciye hem de satıcıya çeşitli avantajlar sunuyor. Mağazalar sayfalarına kendi firmalarının kartvizitini yükleyebiliyorlar. Dolayısıyla tüketiciyle satıcı birbiriyle direkt temas kurabiliyor. Tüketici ürünü bizden almak zorunda değil."

Vartabi'yi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden birinin 'Mutluluk listesi' olduğunu belirten Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, "E-ticaret pazarına dünyada ve Türkiye'de ilk olan 'dijital imece' adını verdiğimiz sistemle giriş yaptık" dedi.

Bu sistemle klasik e-ticaret sitesi olmanın yanı sıra toplumsal yardımlaşma duygusunu da ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Soyluoğlu, "Bu kapsamda listeleme özelliğini geliştirdik. Listeleme seçeneği ile geleneklerimizden gelen yardımlaşma kültürünü ön plana çıkardık" diye konuştu.

Türk kültüründeki hediyeleşmenin önemini sektörel rakamlarla ortaya koyan Soyluoğlu, "2021 yılında 561 bin çiftin evlendi. 1 milyon 79 bin bebek dünyaya geldi" ifadelerini kullandı. Soyluoğlu, şöyle devam etti: "Biz düğün yapacaklara, bebeği olanlara, doğum günü kutlamalarına, ev alana mutlaka hediye götüren bir toplumuz. Herkes kendi bütçesine göre hediye alıyor ama bazen aslında ihtiyaç olmayan hediyeler de gelebiliyor.

Buradan hareketle tüketici için paylaştıran mutluluk listesi özelliğini ekledik. Örnekle anlatmak gerekirse, evlenecek olan bir çift düğünlerini planlarken ya da yeni evlerini kurarken ihtiyaçları olan almayı planladıkları şeyleri Vartabi'de listeliyor. 'Listeni oluştur, ürünlerini seç, sevdiklerinle paylaş' diyoruz. Bu listeyi istedikleri kişilerle

paylaşabiliyorlar. Böylece hem gerçek ihtiyaçlar belirleniyor hem de herkes kendi bütçesi ölçüsünde yeni ev kuran çifte destek olabiliyor. Listeleme düğün, baby shower, doğum günü, ev hediyesi gibi her özel gün için oluşturabiliyor. Vartabi'de bir yıl içinde 300 bin liste görmeyi hedefliyoruz."

Vartabi'deki mağaza sayısını bir yıl içinde 25 bine, üye sayısını 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Soyluoğlu, "Yıllık ciro hedefimizi ise 1 milyar TL" diye konuştu. 6 ay içinde Asya'da Türk Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu pazarına açılmayı hedeflediklerini anlatan Soyluoğlu,

"Vartabi şu anda hem kullanım olarak hem de başka hiçbir sitenin sunmadığı liste özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Aplikasyon ekim ayında devreye girecek. Müşterinin web sitemizdeki deneyimlerine göre APP yazılımını geliştiriyoruz. Yurtdışı pazarlara Türk tedarikçilerle girdiğimiz ülkenin dilinde hizmet vereceğiz" dedi.

e-ticaret sektöründe büyüme sürüyor

226.2 milyar TL

2020 e-ticaret hacmi

381.5 milyar TL

2021 e-ticaret hacmi

% 69

2021'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre büyüme oranı

550 milyar TL

2022'de beklenen e-ticaret hacmi

% 44

2022'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre öngörülen büyüme oranı

7.2 milyar TL harcandı

TÜİK verilerine geçen yıl 561 bin çift evlendi.

1 milyon 79 bin bebek dünyaya geldi.

Geçen yıl yıl yaklaşık 1.5 milyon kişi düğün ve bebek alışverişi yaptı ya da bu çiftlere hediye alındı.

Söz, nişan, kına, düğün yapmak ve yeni ev kurmanın maliyeti yaklaşık 200 bin TL'yi buluyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre beyaz eşya ve küçük ev aletlerine yaklaşık 53 milyar TL, giyim ayakkabı aksesuarlara 24 milyar TL, elektronik ürünlere 21.5 milyar TL, etkinliklerin vazgeçilmezi dekorasyon bahçe düzenleme sektöründe 7.2 milyar TL harcandı.

Türkiye'de tüketicilerin yüzde 80'i hediye alırken bu oran Avrupa'da yüzde 48.