e-Devlet verileri çalındı mı? Açıklama geldi

61 milyon e-Devlet kullanıcı bilgisinin sızdırıldığı iddia edilmişti. Ancak gelen son açıklamaya göre bu doğru değil.

Geçtiğimiz saatlerde 61 milyon e-Devlet kullanıcısının verilerinin çalındığı ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak e-Devlet'ten resmi açıklama geldi. Kurumun yaptığı bilgilendirmeye göre, verilerin sızdırıldığı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

e-Devlet'ten sızıntı açıklaması: İddialar gerçek değil

e-Devlet sızıntı iddiası doğru mu? e-Devlet Kapısı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta kullanıcı bilgilerinin hacklendiği iddiası doğruyu yansıtmıyor. "25 Şubat 2023 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

?? e-Devlet Kapısı Kullanıcı Hesaplarının Sızdırıldığı İddiaları Hakkında Basın Açıklaması pic.twitter.com/q3YD9d3RNf — e-Devlet Kapısı (@ekapi) February 26, 2023

Kullanıcı şifrelerinin çalınmasının mümkün olmadığına dikkat çeken açıklamada "güçlü kriptografik algoritmalar" kullanıldığı bildirildi. Ancak kullanıcıların da parola ve cihaz güvenliğine önem vermesi gerektiğinin altı çizildi.

shiftdelete.net/61-milyon-vatandasi-ilgilendiren-iddia-veriler-calindi

Twitter'dan yapılan açıklamada, "e-Devlet Kapısı altyapısında hiçbir kullanıcıya ait parola bilgisi açık metin olarak saklanmamakta olup, yalnızca parolalara ilişkin güçlü kriptografik algoritmalar ile geri döndürülemeyecek özet bilgileri karşılaştırılarak sisteme oturum açılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Çeşitli forumlarda dezenformasyon çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen e-Devlet, olayların altyapı ile ilgisi bulunmadığının saptandığı aktarıldı. Buna göre, e-Devlet Kapısı uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği yönetim standartları uyarınca işletilmekte ve sunulan hizmetlerin güvenliği bağımsız güvenlik kuruluşlarınca düzenli olarak test edilmekte.

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