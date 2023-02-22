e-Devlet üzerinden Konteyner Ev başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat tarihinde 11 ili etkiledi. Bu deprem sonrasında ne yazık ki birçok kişinin evi yıkıldı ya da girilemeyecek duruma geldi. Depremden sonraki ilk etabı araba ya da çadırda geçiren vatandaşlar için şimdi e-Devlet üzerinden Konteyner Ev başvurusu açıldı. Peki, Konteyner Ev başvurusu nasıl yapılır? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

e-Devlet üzerinden Konteyner Ev başvurusu

Deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılamak için e-Devlet üzerinden Konteyner Ev yardım talebinde bulunmak mümkün. Bu yardımın alındığı takdirde e-Devlet üzerinde belirtilen bilgilere göre, depremzedelere aylık olarak barınma yardımı yapılmayacak. Onun yerine tek seferlik olmak üzere 15.000 Türk Lirası taşınma desteği sağlanacak.

Yani e-Devlet üzerinden Konteyner Ev talebinde bulunmak isteyen depremzedeler, barınma desteğini ya da Konteyner Ev desteğini seçmek durumunda kalacak. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak için aşağıda yer alan adımları izleyebilirsiniz.

e-Devlet, güvenli bağış için yeni hizmetini sundu!

Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapın ve tam ortada kalan arama çubuğuna Afetzede Barınma Desteği Başvurusu (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yazarak tıklayın.

İkinci olarak ise ekranda yer alan Başvuru Formu'nu doldurun. Bu alandaki Hasar gören konuttaki ev sahibi/ kiracı ya da o evin hasar durumu gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız gerektiğini unutmayın.

Üçüncü adım olarak da aşağıdaki görselde de olduğu gibi Konteyner Ev Talebinde Bulunmak istiyor musunuz? sorusuna cevap verip telefon numaranızı kaydettikten sonra en alta inin.

Son adım olarak da yine aşağıda görselde de yer aldığı gibi "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum." ve "Başvuru formunda yer alan verilerin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum." seçeneklerine de başvurduktan sonra Başvur seçeneğine de tıklayın. Bu şekilde e-Devlet üzerinden Konteyner Ev başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

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