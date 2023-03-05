EYT, oy çoğunluğu ile kabul edildi ve 3 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. e-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için beklenen kararı onayladı. EYT düzenlemesi oy çoğunluğu ile kabul edildi ve 3 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki e-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır?

Eğer siz de EYT başvurusu yapmak istiyorsanız, öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra, "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Yeni başvuru sekmesine geçin ve tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı"nı seçin. Eğer SSK kapsamında aylık talep edecekseniz "4A", Bağkur kapsamında ise "4B" seçeneğini işaretleyin.

Ayrıca, maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçmeniz gerekiyor. Şube bilgilerini açıklama kısmına girmeyi unutmayın. İletişim ve adres bilgilerinizi de ekledikten sonra, halihazırda aylık alıp almadığınızı belirtmeniz gerekiyor. Son olarak, "İleri" ve "Başvur" butonlarına tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

EYT şartları neler?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Fakat öncesinde işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlamaları gerekiyor.

TBMM'de görüşülen ve ardından 395 milletvekilinin evet oyuyla kabul edilen ve yürürlüğe giren maddeler:

İşverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.