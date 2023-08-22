Türkiye'nin dijital dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Bir zamanlar fiziksel olarak bir devlet dairesinde gerçekleştirilen pek çok işlem, günümüzde e-Devlet Kapısı sayesinde internetten hallediliyor. Bu hem vatandaşlar hem de bürokrasi için kolaylık sağlarken, e-Devlet'i de Türkiye'nin en popüler sitelerinden biri haline getiriyor. Bu nedenle popülaritesini her geçen gün artıran platform, son olarak rekor kırdı. e-Devlet Kapısı 63.612.765 kişi tarafından kullanıldı!

Türkiye'nin dijital dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Bir zamanlar fiziksel olarak bir devlet dairesinde gerçekleştirilen pek çok işlem, günümüzde e-Devlet Kapısı sayesinde internetten hallediliyor. Bu hem vatandaşlar hem de bürokrasi için kolaylık sağlarken, e-Devlet'i de Türkiye'nin en popüler sitelerinden biri haline getiriyor. Bu nedenle popülaritesini her geçen gün artıran platform, son olarak rekor kırdı.

e-Devlet Kapısı 63.612.765 kişi tarafından kullanıldı!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kısa süre önce resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla platforma kaç kişinin girdiğini açıkladı. Buna göre Ağustos 2023 itibarıyla e-Devlet Kapısı'ndaki toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre ise yıl sonu hedefi 4,5 milyar kullanıcı girişine ulaşmak.

?? Ağustos 2023 itibarıyla @ekapi'daki toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı! ??Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar kullanıcı girişi. 63.612.765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran #DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital… pic.twitter.com/cjKanQ1yEW — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) August 21, 2023

Asıl dikkat çeken toplam kullanıcı sayısı oldu. Buna göre, ülkemizde 63.612.765 kişi e-Devlet Kapısı'na kayıtlı. 2008 yılında sadece beş bin kişi tarafından kullanılan platformun bugüne kadar oldukça ciddi bir gelişim sağladığını söylemek mümkün.

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E-devlet'e girmek için ise iki farklı yöntem mevcut. Bunlardan ilki; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklara başvurmak.

Bir diğer yöntem ise; eğer Mobil imza, Elektronik imza, yeni TC kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet sistemine bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra kolaylıkla şifre oluşturabilirsiniz.