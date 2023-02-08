e-Devlet, güvenli bağış için yeni hizmetini sundu!

Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Depremlerin ardından ise büyük yıkımlar meydana geldi. Felaket sonrasında enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen kişiler için e-Devlet güvenli bağış imkanı sağlandı.

e-Devlet'te "Deprem Bağış Kampanyası" yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedelere yardım etmek ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen kişilere güvenli bir yöntem sunmak için adım attı. Bunun için de e-Devlet üzerinden güvenli bağış imkanını sağladı.

AFAD tarafından yürütülen kampanya ile bağışlar, sistemdeki "Deprem Bağış Kampanyası" hizmeti ile deprem bölgesine ulaştırılacak. Bu hizmet, bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Depremzedelerin yardım alabileceği web siteleri!

AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı bağış kampanyası ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak bu hizmetten yararlanacak. Ayrıca e-Devlet, bağış yapmak isteyenlere ödeme kısmında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

Bunların dışında depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenler için de önemli bir hizmet yer alıyor. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezlerini e-bu sistem üzerinden öğrenecek. Böylece kendilerine en yakın noktadaki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait adres, telefon ve çalışma saat bilgileri harita üzerinde gözükecek.

İlgili videolarımızı izlemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.