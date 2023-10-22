Dyson Zone Kulaklıklarıyla Temiz Hava Deneyimi

Teknoloji ilerledikçe gelecekten geliyor imajı veren ürünleri her zaman göreceğiz. Bu haberimizi okuduğunuz da muhtemelen Dyson markasına "Pandemi zamanı neredeydin?" gibilerinden sitemler edeceksiniz. Dyson tarafından üretilen Zone serisi kulaklıklar dışarıda müzik dinlerken burnunuza temizlenmiş ve virüslerden arındırılmış havanın gelmesini sağlıyor. İşte detaylar…

Dyson Zone sizin için havayı temizliyor!

Kısa bir süre önce tanıtılan ve satışa sunulan Dyson Zone kulaklılar dışarıda müzik dinlerken burnunuza temiz havanın gelmesini sağlıyor. Şirket tarafından "Mutlak ses ve temiz hava her yerde!" sloganı ile satışa sunulan ürün profesyonel bir kulaklığa hava temizleme motoru ve maskesi takılmış izlenimi veriyor. Ürün oldukça şık bir tasarıma da sahip.

Dyson Zone serisi kulaklıklar bluetooth bağlantısı ile telefonunuza bağlanıyor. Ardından bir Apple AirPods modelinde aradığınız tüm özellikleri size sunuyor. Cihaz için marka aktif gürültü engelleme ve üst düzey olarak sınıflandırdıkları akustik ses sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Cihazın en önemli özelliği ise müzik kalitesinden ziyade havayı temizleme sistemi.

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Kulaklığı kulağınıza taktığınızda siz müziğinizi dinlerken cihaz sağ ve sol taraflarındaki motorlar ile dışarıdaki havayı içine çekiyor ve temizlemeye başlıyor. İçerisindeki filtrelerden geçen hava virüs ve diğer pisliklerden arınıyor. Daha sonrasındaysa ürün bu havayı 2 şekilde size ulaştırıyor. İlk yöntem motorlardan çıkan hava başınızın etrafına yayılacak şekilde sağ ve sol taraflardan bırakılıyor.

İkinci yöntemse cihaza yanında gelen maskesini takıyorsunuz ve temiz hava direkt olarak burnunuza geliyor. Tabi bir yandan da bu ürün bir maske görevi görüyor. Aktif gürültü engellemeyi tek başına kullandığınızda 50, aktif gürültü engelleme ve hava temizleme özelliğini beraber kullandığınızda 4 saat pil ömrü olan cihaz yurtdışında ve ülkemizde oldukça ilgi görüyor. Peki siz böyle bir kulaklık kullanmak ister miydiniz? Dyson Zone hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…