Dyson'dan evcil hayvanların bakımını kolaylaştıran teknolojiler!

Elektrikli süpürgeleri ile ünlü olan ve birçok teknolojinin altında imzası bulanan Dyson, evcil hayvanların bakımını kolaylaştırıyor.

Geniş bir ürün gamına sahip olsa da elektrikli süpürgeleri ile ünlü olan ve bu konuda birçok teknolojinin altında imzası bulanan Dyson, evlerde en iyi temizliği sağlamak için tasarlanan Anti-tangle tarak teknolojisinin ve Evcil Hayvan Bakım Seti'nin yanı sıra, yeni bir yüzey çizmeyen toz alma fırçası ve kıvrılabilen aralık temizleme başlığını satışa sunuyor.

Dyson'ın en son kablosuz süpürge serisinde olan yeni Anti-tangle tarak teknolojisi, kedi ve köpek dostlarımızdan düşen tüylerle veya insanlardan dökülen uzun saçlarla başa çıkmak için tasarlandı. Dolanmayı önleyen bir taraktan ilham alan fırça çubuğu, tüm tüy tiplerini doğrudan temizleme başlığına aktarmaya yardımcı olmak için hassas açılı tüy alma kanallarına sahip.

Yüksek ses kalitesi ve hava temizliği bir arada: Dyson Zone tanıtıldı!

Bu polikarbonat dişler; bir dizi spiral naylon kıl, anti-statik karbon fiber iplikler ve güçlü emiş gücüyle birleştiğinde, temizlenmesi zahmetli saç ve tüylerin yanı sıra daha büyük döküntüleri ve mikroskobik tozu yakalayıp ortadan kaldırıyor.

Evcil Hayvan Bakımının Önemi Atlanmamalı

Tüyler çoğu evcil hayvanın olmazsa olmazı ve onları aslında dış etmenlere karşı koruyan bir kalkan. Fakat evcil hayvan sahipleri içinse evdeki tüylerin temizliği en can sıkıcı konulardan. Bu konu nedeniyle birçok evcil hayvan sahibinin dostlarını terketmesi veya sahiplendirmesi de üzücü bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

Köpeklerden eşeklere kadar tüy çeşitliliği

Dyson mühendisleri ve mikrobiyologları, problemi gerçekten anlamak için incelemelerine kedi ve köpek gibi çeşitli hayvanların yanı sıra alpaka, eşek, at ve tavşan gibi daha sıradışı hayvanları da dahil etti. Bu araştırma, ekibe hayvan türleri ve ırkları arasındaki tüylerin boyutu, dokusu ve yapısının yanı sıra, eve getirebilecekleri görünmez alerjenler ve bakteriler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

Geliştirme ekibi, geleneksel mühendislik yöntemlerine ek olarak, 284 farklı tüy lifi simülasyonu oluşturmak için yüksek hızlı kamera görüntülerini Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımıyla birleştirdi.

Bu, farklı uzunluktaki tüylerin yüksek hızlı hava akışı ve teknolojilerin sanal prototipleriyle nasıl etkileşime girdiğini tekrarlayarak, ihtiyaç duyulan fiziksel prototip sayısını azaltırken araştırmalarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıdı.

Bu araştırma, Dyson mühendislerinin tüm tüy tiplerinde dolanma önleyici performansını korurken, tüy alma kanallarını fırça çubuğunun boyutlarına uyacak düzeyde hassas bir şekilde tasarlamalarını sağladı.

Küresel Toz Araştırmasından Çıkan Önemli Sonuçlar

Dyson'ın geçtiğimiz sene yaptığı Küresel Toz Araştırması'na göre evcil hayvan sahipliği tüm dünyada giderek artarken, dünya üzerindeki 5 evden 2'sinde evcil hayvan bulunuyor. Türkiye'de yüzde 58 oranla kedi sahipliği dikkat çekerken bunu yüzde 38'le kuş ve yüzde 30'la köpek takip ediyor.

Çoğu kedi sahibi evcil hayvanının evinde dolaştığı noktaları fazla sınırlandırmazken, köpek sahipleri bu konuda biraz daha sınırlayıcı.

Araştırmaya göre köpeklerin daha çok ortak alanlarda dolaşmasına izin verilirken, araştırmaya katılaların yalnızca yüzde 32'si köpeklerinin yataklarına çıkmasına izin veriyor, kedilerdeyse bu oran yüzde 37. Yine Türkiye'de yaşayanlar evcil hayvanlarının yatak odası zeminlerinde uyumasına izin vermede katı bir duruş gösteriyor.

Gösterişli kürkler

Dyson, tüm kablosuz süpürgeleriyle uyumlu Evcil hayvan bakım setini kullanıcılarla buluşturuyor. Evcil hayvan tüyleri, evinizin her yerine polen ve diğer alerjenleri taşıyabiliyor. Buna karşılık, evcil hayvan sahiplerinin bir çoğu tüylü dostlarının gizli etkilerinden habersiz.

Dünyanın dört bir yanından temizlik alışkanlıklarını araştıran Dyson'ın Küresel Toz Araştırması'na göre, Türkiye'deki evcil hayvan sahiplerinin sadece yüzde 29'u ev tozu akarlarının, yüzde 20'siyse ev tozu akarı dışkısının varlığını biliyor.

Köpeğinizin dökülen tüylerini, kepeklerini ve mikroskobik deri pullarını anında yok etmek için tasarlanan Evcil hayvan bakım seti, artık Dyson'ın kablosuz süpürge teknolojileriyle uyumlu olarak çalışıyor.

Makinenin ana gövdesine veya bir uzatma hortumu aracılığıyla takılan, 35 derece açılı, 364 kıla sahip olan başlık, siz evcil hayvanınızı fırçalarken esneyerek köpeğinizin tüylerini almak için hızlı ve rahat bir şekilde köpeğinizin kürküne ulaşıyor.

Dyson'ın Kıvrılabilen Aralık Temizleme Başlığı

Diğer sert aralık aparatlarını dar alanlarda kullanmak zor olabilirken, esnek aralıklı aletler büküldüklerinde emiş gücünü kaybedebiliyor ve biriken kalıntılardan dolayı kolayca tıkanabiliyor. Dyson'ın yeni Kıvrılabilen aralık temizleme başlığı 22 derece dönüyor.

Değişen açılarda test edilen çoklu prototipler 22 derecelik açıyı, evinizin veya arabanızın etrafındaki ulaşılması en zor yerleri temizlemek için en uygun açı olduğunu ortaya çıkardı. Yalnızca 12,5 mm ve 254 mm erişim genişliğiyle dar boşluklara ulaşmak ve derinlere kadar temizlemek için tasarlanan başlık, ayrıca, daha inatçı kirlerin üstesinden gelmek için uç kısmında ikincil bir fırça sunuyor.

Dyson'ın 12 kablosuz süpürge aksesuarından oluşan eksiksiz paketinin yeni üyeleri olan bu iki başlık, kullanıcıların her temizlik ihtiyacı için doğru başlıkları kullanmalarını sağlıyor.

Dyson V8 kablosuz süpürge, Anti-tangle teknolojisiyle yenilendi

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen Dyson V8 kablosuz süpürge, 40 dakikaya kadar sorunsuz temizlik sağlamak üzere tasarlandı. Şimdi evcil hayvanların geride bıraktığı görünür kirleri yakalamak için Dyson V8 kablosuz süpürge'nin yeni Motorbar temizleme başlığı Dyson'ın tüy yakalama teknolojisiyle geliştirildi.

Evcil hayvan tüyü ve alerjen boyutundaki görünmez partikülleri de yakalamak için filtrelemesi de, en yeni Dyson V15 modelleriyle uyumlu olarak 0,3 mikronda yüzde 99,97'den yüzde 99,99'a yükseltildi.