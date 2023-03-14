Dynamic Island tasarımlı Huawei P60 Pro sızdı!

Huawei P60 Pro tasarımı nasıl olacak? Dynamic Island benzeri bir modüle sahip olan yeni P60 Pro, 23 Mart'ta duyurulacak.

Önümüzdeki haftalarda resmi olarak görücüye çıkacak Huawei P60 serisinden yeni bilgiler geldi. Çin'deki bazı kaynaklar, P60 Pro'nun çizimlerini sızdırdı. iPhone 14 Pro benzeri bir Dynamic Island'a sahip olan cihaz, oldukça geniş bir arka kamera modülüne yer veriyor.

Huawei P60 Pro tasarımı nasıl olacak?

Huawei, P60 serisini ve katlanabilir Mate X3 modelini 23 Mart'ta Çin'de tanıtacak. Son zamanlarda ortaya çıkan çizimler ise sosyal medyada dolaşan telefon kılıflarıyla tutarlı görünüyor. Huawei P60 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, ekranda hap şeklinde geniş bir kamera modülüne yer vermesi oldu.

iPhone 14 Pro'ya benzeyen bu modül, derinlik sensörüne ve selfie kamerasına sahip olabilir. Bununla birlikte ekrandaki deliğin, HarmonyOS 3.1 destekli bildirimler için de kullanılabileceği düşünülüyor. iPhone'un Dynamic Island'ına benzer şekilde etkileşimli hareketin bir parçası olabilir.

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Çizim ayrıca, ekranın sağ ve sol bölümlerinin kavisli olacağını gösteriyor. Bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre P60 Pro 6,6 inç 2K çözünürlük OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca LPDDR5X+UFS4.0 bellek kombinasyonu ile Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü alacak.

P60 Pro'nun üçlü kamera kurulumuna yer vereceği düşünülüyr. Buna birincil 50 Megapiksel Sony IMX888 sensörü ve 50 Megapiksel Sony IMX858 ultra geniş açılı sensör ve 3,5x optik yakınlaştırmalı 64 Megapiksel üçüncü bir telefoto sensör dahil olacak.

Amiral gemisi modelinin 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleneceği ifade edildi. Ayrıca yüksek güvenlikli yüz tanıma ve hareket kontrolü için ön kamerada ToF sensörüne yer vermesi bekleniyor.

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