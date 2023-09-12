Dynamic Island mı geliyor? Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı belli oldu!

Şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisi kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Son ortaya çıkan raporlar Çinli üreticinin serinin devamı üzerinde çalışmalara başladığını gözler önüne seriyor. Peki serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli nasıl görünecek? İşte Honor Magic 6 Pro tasarımı!

Honor Magic 6 Pro tasarımı nasıl olacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Honor Magic 6 Pro modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda üst orta kısma konumlandırılmış hap şeklinde bir tasarım karşımıza çıkacak. Bilindiği üzere cihazın selefinde bu hap tasarımı sol üst köşede yer alıyordu. Modelin tasarımıyla ilgili en önemli değişikliğin bu olduğu söyleniyor.

Cihazın hap tasarımının içinde bir adet selfie kamerası ve bir adet üç boyutlu yüz tanıma sensörü yer alacak. Buradaki en önemli detay ise cihazda yer alacağı söylenen söz konusu tasarımın yaklaşan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile birlikte iPhone 14 Pro'lardaki Dynamic Island özelliğine benzer bir işlev sunacağı iddiası.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun selefi Honor Magic 5 Pro'nun teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerler ModelHonor Magic 5 ProRenk SeçenekleriMavi, Yeşil, Mor, Turuncu, SiyahEkran120 Hz OLED LTPO, 1800 nit parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 (4nm)CPU– 1 x Cortex-X3 (3.3 GHz)– 4 x Cortex-A715 (2.8 GHz)– 3 x Cortex-A510 (2.0 GHz)RAM12 GBDepolama Alanı512 GB (Dahili depolama)Kamera (Arka)– 50 MP Geniş Açılı Ana Kamera– Ultra Geniş Açılı Kamera– Telefoto Kamera– 100x Zoom (Yapay Zeka Destekli)Kamera (Ön)12 MPBatarya Kapasitesi5100 mAh (Silikon-Karbon Batarya)Hızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiMagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)Diğer Özellikler– Dynamic Dimming Teknolojisi– Yapay Zeka Destekli Fotoğraf İyileştirmesiBoyutlar ve Ağırlık– BelirtilmemişFiyat (12 GB RAM, 512 GB Depolama)1199 Dolar

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